Bolsonaro retoma alimentação líquida via oral, diz boletim médico

O candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, retomou a alimentação líquida via oral e com boa tolerância, informou em boletim médico, nesta quarta-feira, 19, o Hospital Israelita Albert Einstein. De acordo com o documento, entretanto, parte da alimentação continua de forma parenteral (por meio de soro proteico direto na veia).



"(Bolsonaro) segue afebril, sem outros sinais de infecção e realizando exercícios respiratórios e caminhadas", disseram os médicos responsáveis pelo atendimento, Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.



Jair Bolsonaro foi esfaqueado no último dia 6 durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7.