Jordano Metalúrgico é o entrevistado de hoje, às 17h, no Estado de Minas

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O candidato ao governo pelo PSTU, Jordano Metalúrgico, será entrevistado pelo Portal Uai e Estado de Minas na tarde desta quarta-feira (19), às 17h. Ele encerra a série de conversas transmitidas ao vivo pelo site e redes sociais do jornal com os nove nomes que disputam o Palácio da Liberdade na eleição de outubro.





Facebook.com/EstadodeMinas e no site do jornal, A entrevista será conduzida pelo editor do Portal Uai, Benny Cohen, e repórteres da editoria de Política do EM. Ela terá a duração de 30 minutos e transmitida ao vivo no perfil do EM no Facebook, no endereçoe no site do jornal, www.em.com.br

Os internautas poderão enviar perguntas para os candidatos pelos comentários do próprio vídeo ou pelos Stories, no Instagram. Os principais trechos serão reproduzidos na edição impressa do Estado de Minas no dia seguinte e imagens dos bastidores serão divulgadas no instagram @emimagem. A entrevista completa também ficará disponível no site do jornal e no Facebook.









VEJA COMO FOI A PROGRAMAÇÃO DAS ENTREVISTAS





João Batista Mares Guia (Rede): Terça-feira, dia 11, às 14h

Claudiney Dulim (Avante): Terça-feira, dia 11, às 17h

Adalclever Lopes (MDB) Quarta-feira, dia 12, às 14h

Fernando Pimentel (PT) Quinta-feira, dia 13, às 14h

Dirlene Marques (Psol) Quinta-feira, dia 13, às 17h

Antonio Anastasia (PSDB) Sexta-feira, dia 14, às 14h

Romeu Zema (Novo) Sexta-feira, dia 14, às 17h

Alexandre Flach (PCO) Dia 19, às 14h