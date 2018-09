Henrique Meirelles faz campanha em Belo Horizonte nesta terça-feira

Henrique Meirelles (centro) visitará o Mercado Central de Belo Horizonte ao lado de Adalclever Lopes (dir) (foto: Marcos Vieira/EM/D. A Press)

Henrique Meirelles terá agenda de campanha, nesta terça-feira, em Belo Horizonte. O candidato do MDB à Presidência da República retorna nesse mesmo dia para São Paulo, onde tem compromissos na quarta.Na capital mineira, Meirelles dará entrevista à Rádio Itatiaia, às 10h. Depois, às 11h30, acompanhado pelo candidato ao governo estadual Adalclever Lopes, visitará o Mercado Central. Na sequência, às 13h, o presidenciável tem almoço na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Por fim, às 15h, visita os Diários Associados.Meirelles ainda visita outras regiões em Minas, neste mês, na campanha eleitoral. No dia 22, o emedebista estará no Sul do estado e no Triângulo Mineiro. No dia 28, ele vai ao Vale do Jequitinhonha, à cidades no Norte e encerra a agenda na Região Metropolitana de Belo Horizonte.As pesquisas apontam Henrique Meirelles 3% das intenções de voto dos eleitores. Alvaro Dias (Podemos) e João Amoêdo (Novo) têm o mesmo porcentual. À frente, ainda segundo os levantamentos, estão Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede).