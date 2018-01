No Twitter, Meirelles reafirma que só decidirá sobre candidatura em abril

Brasília, 04 - O ministro Henrique Meirelles usou nesta quinta-feira, 4, sua conta no Twitter para reafirmar que segue focado nas atividades da Fazenda e que uma eventual candidatura nas eleições deste ano só será definida em abril, prazo final para que titulares de cargos públicos deixem suas funções para poder entrar na disputa eleitoral. "Tenho dito reiteradas vezes que só decidirei sobre candidatura em abril", escreveu. "Meu foco está 100% voltado ao meu trabalho de organizar as contas públicas, fazer a economia crescer e gerar mais empregos", completou.



O nome de Meirelles como presidenciável tem ganhado força no meio político e no seu partido, o PSD. O presidente licenciado da sigla e ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo desta quinta-feira que o partido trabalha para que o ministro seja candidato a presidente. "Não tem plano B ou plano C, só plano A, que é o Meirelles", declarou Kassab.



(Luci Ribeiro)