Ataques cibernéticos ameaçam segurança das urnas eletrônicas

O Brasil nunca esteve tão conectado como agora e o número de pessoas com acesso internet avança a cada ano. Todo esse crescimento amplia a demanda por informação, interação e capacidade de mobilização social. No entanto, ao mesmo tempo que isto permite aos brasileiros conhecer um novo mundo baseado nas interações virtuais, também cria grandes ameaças à democracia.Em ano de eleições, esses desafios precisam ser levados bem mais a sério. Ataques cibernéticos, notícias falsas e uso de robôs para manipular a opinião pública são grandes entraves que ameaçam processos democráticos ao redor do mundo. O alerta, que chegou tarde em muitas nações, chamou atenção a nível global após o FBI apontar que a ação de hackers manipulou as eleições dos Estados Unidos no ano passado.De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 63,8% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet banda larga por meio de computadores convencionais. Quando se fala em conexões por celular, a porcentagem de lares com acesso à rede chega a 94,8%. Desde a última eleição geral, em 2014, a quantidade de residências conectadas deu um salto. Naquele ano, 50% das casas tinham serviços de internet, o que representava 97 milhões de pessoas. Agora, esse número pode passar de 130 milhões, bem próximo dos 144 milhões de eleitores registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O Brasil é um dos poucos países que tem um complexo sistema de votação eleitoral por meio da urna eletrônica. Além de garantir o voto secreto e universal, chegando aos locais mais remotos do país, o equipamento é de fácil utilização e pode receber uma quantidade incontável de votos. Mas essa mesma tecnologia é alvo de dúvidas quanto à segurança no armazenamento das informações, segundo especialistas.O temor é de que uma falha na urna eletrônica possibilite que pessoas má intencionadas mudem o resultado das eleições a nível regional ou até que alterem o destino de um país inteiro com um ataque generalizado ao sistema de votação. Para garantir que isso não ocorra, o TSE faz uma série de testes públicos com as urnas, antes de cada pleito. A convite da Justiça Eleitoral, especialistas de vários estados montam equipes e elaboram ataques contra a urna.Para definir as estratégias e encontrar vulnerabilidades no sistema, os hackers têm acesso privilegiado aos softwares (programas) e hardwares (componentes físicos) que compõem o aparelho de votações. De acordo com o TSE, neste ano, 14 especialistas integraram os grupos de ataque. O resultado foi preocupante, pois as equipes encontraram três vulnerabilidades, que de acordo com o tribunal, não estavam presentes nos pleitos anteriores.O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, afirmou que as falhas encontradas surgiram após atualização do sistema voltado para o pleito deste ano. O grupo mais bem-sucedido nos testes, que ainda estão em andamento, foi o do professor Diego Aranha, da Universidade de Campinas (Unicamp), que encontrou falhas em alguns pontos do software utilizado nas urnas eletrônicas logo no primeiro dia de testes. Entre os achados, está a possibilidade de alteração nos logs, que são os registros de voto. Essa mudança foi realizada em um equipamento, onde uma das bibliotecas (subprogramas) estava sem assinatura eletrônica.Por causa dessa falha, a equipe de Diego conseguiu introduzir novos comandos na urna e fazer com que ela aceitasse um teclado acoplado externamente por meio de uma porta USB. Essa entrada existe em todas as urnas e tem algumas funções específicas, como permitir a conexão com uma impressora, a fim de que um comprovante físico de voto seja emitido. Por meio dessa técnica, a equipe conseguiu saber a sequência dos votos. Mas não foi possível alterar os resultados.A equipe liderada pelo professor da Unicamp também conseguiu realizar alteração no texto que aparece na tela do equipamento, durante a votação. Para conseguir isso, o grupo do docente realizou alterações no código binário, que é uma linguagem usada por computadores. Desta forma, foi possível mudar o texto de “seu voto para…” e substituir por “vote em 99”. O sucesso no ataque revela que o software não é tão íntegro como se imaginava e pode sofrer alterações importantes.O Secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, afirma que o processo eleitoral é seguro. “Nós temos um processo automatizado desde 1996. A tecnologia reduziu a intervenção do homem no processo, trouxe celeridade, precisão, integridade, auditabilidade e segurança”, destacou. Após receber os resultados, o TSE, responsável por garantir a realização das eleições em todas as unidades da federação, adota um plano de resposta.As fragilidades encontradas são corrigidas e de acordo com a corte eleitoral, podem ser testadas novamente, se necessário. Novos testes devem ocorrer no começo de 2018, a fim de sanar qualquer problema que esteja persistindo. De acordo com o TSE, os procedimentos de engenharia reversa serão bloqueados pela equipe de tecnologia do órgão que trabalha na segurança da urna, além da retirada das chaves de dentro do código.