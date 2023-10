Viva Fernando Sabino!

671

Escultura de Fernando Sabino feita por Leo Santana, instalada na Biblioteca Pública Estadual, em BH, que promove exposições sobre o autor (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

“O encontro marcado” não é apenas o livro mais importante de Fernando Sabino. É também o mais vendido – em 2018, atingiu sua centésima edição. Em comemoração ao centenário de nascimento de seu autor, completado nesta quinta-feira, 12 de outubro, nova edição (a de número 105, 336 páginas, R$ 109,90) acaba de chegar às livrarias. É o primeiro dos três lançamentos que a Record vai fazer em torno da efeméride. “O encontro marcado” não é apenas o livro mais importante de Fernando Sabino. É também o mais vendido – em 2018, atingiu sua centésima edição. Em comemoração ao centenário de nascimento de seu autor, completado nesta quinta-feira, 12 de outubro, nova edição (a de número 105, 336 páginas, R$ 109,90) acaba de chegar às livrarias. É o primeiro dos três lançamentos que a Record vai fazer em torno da efeméride.









“Nunca me senti tanto pertencendo a uma ‘geração’. Pela primeira vez, talvez, senti a palavra geração em outro sentido. E veja, Fernando, que isso veio de algo mais, no seu livro, do que de fatos e ambientes, porque minha vida não teve esses fatos nem esses ambientes”, escreveu Clarice.





Publicada pela Civilização Brasileira no final de 1956, a primeira edição de “O encontro marcado”, com 3 mil cópias, esgotou-se em dois meses. Em 30 de dezembro daquele ano, o Estado de Minas publicou uma menção à obra, na coluna “Novidades bibliográficas”, de Maria Luisa Ramos.





“Uma das maiores virtudes de ‘O encontro marcado’ é o proveito que o autor tira dos diálogos, que têm a função de conduzir a narrativa. Convém assinalar também aquilo que Etiene Filho bem definiu em seu discurso de saudação a Fernando Sabino: a procura da simplicidade que se encontra no romance.”

'O grande mentecapto' em quadrinhos

No primeiro trimestre de 2024, a Record lança edição em quadrinhos de “O grande mentecapto” (1979) assinada pelo cartunista Caco Galhardo – que já adaptou o clássico “Dom Quixote” para o formato.





Para setembro do próximo ano, está prevista uma edição de “Cartas perto do coração” (2001), que reúne a troca de correspondência (de 1946 a 1969) entre Sabino e Lispector. No final da vida, no que chamou, com ironia, de “obra póstuma antecipada”, Sabino passou seus escritos a limpo.





A partir de “Livro aberto” (2001, calhamaço que reúne boa parte das passagens autobiográficas de seus escritos), ele organizou três volumes de cartas: “Cartas perto do coração”, “Cartas na mesa” (2002, com a correspondência trocada com Hélio Pellegrino, Otto Lara Resende e Paulo Mendes Campos) e “Cartas a um jovem escritor e suas respostas” (2003, que reúne o conjunto de missivas trocadas com Mário de Andrade).





Sobre as cartas com Clarice, o editor dos clássicos da Record, Rodrigo Lacerda, afirma que haverá algumas inéditas. A edição especial terá ainda fotos dos dois escritores e fac-símiles de parte da correspondência.





Nunca me senti tanto pertencendo a uma 'geração'. Pela primeira vez, talvez, senti a palavra geração em outro sentido Clarice Lispector, sobre "O encontro marcado"









HOMENAGENS

• Praça da Liberdade

Nesta quinta-feira (12/10), dia do centenário, no “quintal” do menino Fernando, haverá programação promovida pela Secult e pelo Instituto Fernando Sabino. Começa às 10h, com cortejo Charanga Pop, com o trompetista João Vianna; às 11h, espetáculo “O menino Sabino”, com a Cia Canta Contos, na Biblioteca Pública. Também lá, a partir das 14h, oficina “Sabino menino” e espetáculo “Reciclando Sabino”, com projeções. O Teatro da Biblioteca exibe às 14h e às 17h o documentário “Encontro marcado com Fernando Sabino”, dirigido por seu filho, Bernardo, e 17 curtas inspirados em textos do escritor.





• Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais

O espaço apresenta duas exposições: “O encontro marcado na hemeroteca histórica: 100 anos de Fernando Sabino” (até 17/11, no 3º andar) e “Encontro marcado com Fernando Sabino” (de 16/11 a 8/12, no 2º andar).





• Acervo dos Escritores Mineiros

O espaço que integra a Biblioteca Central da UFMG, no campus Pampulha, promove na próxima quinta (19/10), das 14h às 17h, o seminário “Fernando Sabino 100 anos”. Doado pela família à UFMG em 2009, o acervo de Sabino reúne 4 mil livros e 270 documentos, como cadernetas, fotografias e objetos pessoais. Um dos destaques é a bateria de Sabino. As inscrições para o seminário, gratuitas, podem ser feitas até o dia do evento pelo link https://forms.gle/vWXegSE7i7btP8Nx9





• Ciclo Record Educacional

O ciclo promovido pela editora com a plataforma educacional Árvore homenageia Sabino com debate sobre sua obra. Será na próxima quarta (18/10), às 19h, no canal do YouTube do Grupo Editorial Record





• Casa Fiat

2023 é também o centenário de nascimento do escritor italiano Italo Calvino (que nasceu em 15 de outubro). O professor e escritor Wander Melo Miranda é o convidado da conferência Calvino/Sabino. Com mediação da professora Anna Palma, o encontro será na próxima quarta (18/10), das 19h30 às 21h, na Casa Fiat. Inscrições gratuitas pelo sympla.com.br





• Feira Literária de Tiradentes

A quarta edição do evento, que será realizada na cidade histórica entre 25 e 29 deste mês, homenageia o escritor. Programação em fliti.org.br