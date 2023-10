Livro infantil "Toda menina é uma bruxa" têm lançamento em BH

671

TODA MENINA É UMA BRUXA - Catarina Maruaia e Carolina Merlo (foto: Reprodução)

“Toda menina é uma bruxa, tem seu próprio caldeirão, carrega na voz, no ventre ou nas mãos o poder da criação.” Assim começa o livro infantil “Toda menina é uma bruxa”, com ilustrações de Carolina Merlo (“Já ilustrei alguns livros, e especialmente neste me alegro na tentativa de representar a maior diversidade de bruxinhos e bruxonas que já vi”) e textos de Catarina Maruaia (“Por muito tempo eu colecionei miniaturas de bruxas e li muitas histórias mágicas, mas só mais tarde entendi o que significava ser uma bruxa de verdade, e estava diretamente ligado a ser mulher”).

O engenhoso projeto gráfico de Elza Silveira oferece cinco possibilidades de ilustrações para a capa da edição do selo Jubarte da editora Impressões de Minas. O lançamento é neste domingo, das 16h às 19h, no espaço Mama Cadela (Rua Pouso Alegre, 2048, Santa Tereza, BH). Haverá oficina de estamparia com Maíria Tula e, às 17h, uma roda de conversa com Catarina e Carolina, que deixaram um convite às crianças leitoras nas últimas páginas da publicação: “Desenhe aqui uma bruxinha que te representa.”

LANÇAMENTO | “Toda menina é uma bruxa”

Domingo, dia 8 de outubro, de 16h às 19h

Rua Pouso Alegre, 2048 – Santa Tereza