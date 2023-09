Primeira leitura: Joca Reiners Terron

671





JOCA REINERS TERRON

“Em julho ou agosto de 2020, em pleno confinamento causado pela pandemia de Covid, o editor Natan Schäfer, da independente Contravento Editorial, sugeriu que eu anotasse meus sonhos, pois desejava produzir uma coleção de livros com literatura onírica ocorrida naquele período terrível. Decidi atender ao seu chamado, e por trinta dias permaneci atento à demanda noturna, às vezes despertando mais cedo para anotar algo que já me escapava das mãos como um peixe ensaboado pescado num rio poluído. No entanto, o que fiz foi não ‘literatizar’ a coisa, procurei não conspurcar a linguagem dos sonhos com poesia falsa. Lacan já falou dessa impossibilidade, mas eu, por outro lado, entendo o problema da anotação de sonhos como um problema de tradução: como traduzir algo que nos foi dito numa língua desconhecida, talvez inexistente? O resultado é "Quando sonhamos que sonhamos", acompanhado das figuras sonhadas por Isabel Santana Terron, que sonhava ao meu lado.”

Vinte e um de agosto de 2020

Eu despertava

com meu edredom

em chamas

que se alastravam

pelo quarto





Vinte e três de agosto de 2020

Eu revisava um livro

e atrasava a entrega

do trabalho ao meu chefe

que batia na porta

de casa à minha procura

Eu atrasava a entrega

pois temia que a história

acabasse

A história do livro

era a minha vida

Dois de outubro de 2020

Eu dormia em minha cama

e meu braço caía pela beirada

se esticando pelo abismo

e sumindo na escuridão

sem fundo que envolvia

a cama

Vinte e quatro de outubro de 2020

Aquele eu

que sonhava

não era eu

Era um eu

que se disseminava

em outro eu

Eu não estava

em lugar nenhum