Mercado Novo se renova com novos empreendimentos. Na foto, Papelaria Mercado Novo. (foto: Marcos Vieira/EM)

A plaquete “Oferenda” tem lançamento neste sábado (29/09), de 12h às 15h, na Papelaria Mercado Novo (Av. Olegário Maciel, 742). Com três poemas inéditos de Simone Andrade Neves impressos pelo tipógrafo Joaquim Januário e duas gravuras de Adriano Nascimento, a plaquete é editada em tipografia pela Aerográfica em parceria com o Centro Cultural UFMG e com a Imprensa Universitária