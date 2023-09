Dois lançamentos sobre Manuel Bandeira movimentam BH em setembro

671

Setembro tem dois lançamentos sobre Manuel Bandeira (foto: Divulgação)



A Tipografia do Zé lança uma plaquete de poemas e a Alameda Editorial lança uma reunião coletiva de ensaios, as duas sobre Manuel Bandeira. As obras “Opus 10: ensaio desentranhado”, de Rafael Fava Belúzio, e ““Sou poeta menor, perdoai: Manuel Bandeira pela crítica contemporânea”, organizada por Belúzio, serão lançadas juntas no dia 23 de setembro, sábado, de 12 às 15h, na Papelaria Mercado Novo.





"Opus 10: ensaio desentranhado" elabora textos a partir da obra de Manuel Bandeira. Assim como o autor de "Libertinagem" fez poema tirado de notícia de jornal, Belúzio fez poemas tirados de crônicas, biografias e versos bandeirianos. Nesse sentido, a plaquete tipográfica, desenvolvida com tipos móveis por Flávio Vignoli, dialoga com os poemas ensaísticos – ambos pintam a passagem, a mobilidade, e do instável desentranham visões de mundo.





“Sou poeta menor, perdoai: Manuel Bandeira pela crítica contemporânea", da Alameda Editorial, apresenta 10 estudos sobre a obra do escritor, refletindo sobre múltiplas facetas de um dos nomes mais relevantes da literatura brasileira. O livro organizado por Rafael Belúzio soma contribuições de pesquisadores de diversas regiões do Brasil e de fora do país.





SERVIÇO

Lançamento de "Opus 10: ensaio desentranhado" e “Sou poeta menor, perdoai: Manuel Bandeira pela crítica contemporânea"

Data: 23/09/2023 (sábado)

Horário: 12 às 15h

Local: Papelaria Mercado Novo (Loja 1167 - Corredor I - Mercado Novo - Av. Olegário Maciel, 742 - Centro, Belo Horizonte)