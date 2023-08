Nova edição de 'Casa velha' de Machado de Assis tem apresentação do escritor José Almeida Júnior

671

A nova publicação do livro "Casa Velha", de Machado de Assis, acompanha textos de apresentação e minibiografia escritos por José Almeida Júnior. (foto: Divulgação)

O livro “Casa Velha”, de Machado de Assis, publicado pela Faro Editorial, ganha uma nova edição. A versão atualizada da publicação acompanha textos de apresentação e minibiografia escritos por José Almeida Júnior.





Em “Casa Velha: a redescoberta de um romance”, o escritor busca explorar os aspectos históricos e literários da obra. No texto “Machado de Assis nos tempos da Casa Velha”, relaciona a biografia do escritor ao romance.





A edição de “Casa Velha” já está disponível nas livrarias físicas e virtuais.





José Almeida Júnior é escritor e Defensor Público do Distrito Federal, com pós-graduação em Direito Processual e em Direito Civil. Última Hora, seu primeiro livro, foi sucesso de público e crítica. O romance foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2017, finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura.

FICHA LITERÁRIA

Título: Casa velha – Edição com ilustrações

Autor: Machado de Assis

Formato: 16×23 cm | Miolo: P&B

Selo: Faro Editorial

Páginas: 96

ISBN: 978-65-5957-403-2

Preço: R$ 29,90