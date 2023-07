Vitor Colares lança livro para ajudar a meninada a perder o medo

671

Vitor Colares: incursão no universo infantil (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

Jornalista e especialista em marketing político, Vitor Colares lança neste sábado (22/7), em Belo Horizonte, seu primeiro livro infantil, "Tudo bem dormir sozinha" (Editora Jubarte/Impressões de Minas).Ele aborda uma questão comum em muitas famílias, quando a criança tem medo de dormir sozinha, e dá dicas para os pequenos de como vencer esse medo e ficar tranquilos. As ilustrações são de Binho Barreto. O lançamento será das 13h às 16h, no Sesc Palladium (Avenida Augusto de Lima, 420, Centro), com contação de história, oficinas e cinema para as crianças.