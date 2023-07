Bruna Kalil Othero faz turnê para lançar novo livro

671

Bruna Kalil Othero: périplo pelo Brasil para lançar novo livro (foto: Estudio Figa/Divulgação)

A escritora mineira Bruna Kalil Othero está de malas prontas: vai embarcar nas próximas semanas em uma turnê de lançamento de seu novo livro, "O presidente pornô", seu primeiro romance após três livros de poemas. O périplo começa por BH no próximo sábado (15/7), na Livraria Quixote, a partir das 11h, com a leitura pela atriz Teuda Bara.

No livro da Companhia das Letras, Bruna une história, humor e pornochanchada para contar sobre um país chamado Plazil, que elege como presidente Bráulio Garrazazuis Bestianelli – personagem construído com características de todos os homens que já ocuparam o cargo máximo do poder no Brasil. Da infância até se autoproclamar ditador, Bestianelli passa por episódios familiares a todos que acompanharam minimamente a política nacional nos últimos anos.

A lista completa de cidades

» Rio de Janeiro - 20/7, quinta-feira, na Livraria Janela (Jardim Botânico), a partir das 19h; leitura às 20h com Stephanie Borges;

» São Paulo - 25/7, terça-feira, na Livraria Travessa (Pinheiros), a partir das 19h, leitura às 20h com Micheliny Verunschk e Claudia Campolina;

» Campinas (SP) - 29/7, sábado, na Livraria Candeeiro, a partir das 14h30, com bate-papo com Wilson Alves-Bezerra;

» Salvador - 3/8, quinta-feira, na Livraria LDM (Bela Vista), a partir das 18h30 com bate-papo com Itamar Vieira Jr.;

» São João Del Rei (MG) - 10/8, quinta-feira, no Anfiteatro da Biblioteca, Campus Dom Bosco, UFSJ, a partir de 19h, com palestra sobre o processo de escrita.