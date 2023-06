'Todos os diários', do autor mineiro Lúcio Cardoso, ganha edição especial

671

Lúcio Cardoso: reedição especial (foto: Walter Luiz/Revista O Cruzeiro-06-12-1960) Chega às livrarias no próximo dia 26 edição especial em dois volumes de “Todos os diários”, do escritor mineiro Lúcio Cardoso (1912-1968). A Companhia das Letras apresenta edição ampliada e revisada da lançada em 2022 pela Civilização Brasileira. O autor da obra-prima “Crônica da casa assassinada” faz muitas reflexões sobre arte, cinema, política, literatura e ainda investigações bíblicas, mescladas ao seu cotidiano no Rio de Janeiro entre 1942 e 1962 .





Trecho:

“Sobre os Karamázov! Dostoiévski não devia crer em Deus. Também eu penso que não creio mais (…) Perder a fé no sentido mais avançado da expressão é coisa que me parece impossível. O nosso ser está intimamente ligado à crença em alguma coisa. Quando não existe fé no absoluto, ou em qualquer coisa que seja, não se tem sensação de ser, de existir. Creio, logo sou.”