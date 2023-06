'Vocês brilham no escuro', de Liliana Colanzi, ganha edição nacional

671

Liliana Colanzi: versão brasileira de novo livro (foto: Editora Incompleta/Divulgação)

A editora Mundaréu publica no Brasil mais um título da literatura latino-americana contemporânea: "Vocês brilham no escuro", da boliviana Liliana Colanzi, é o mais recente lançamento da coleção "Nosotros!".Nascida em 1981, Colanzi é idealizadora da editora Dum Dum e finalista do prêmio hispano-americano de contos Gabriel García Márquez com o livro "Nuestro mundo muerto".Ela já foi escolhida como uma das melhores escritoras latinas com menos de 40 anos pelo Hay Festival em 2017. Vencedor do Prêmio Ribera del Duero, "Vocês brilham no escuro" tem histórias ambientadas no México, Bolívia, Amazônia e Goiânia.