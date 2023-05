Revista da Academia Mineira de Letras reúne poesia contemporânea do estado

671

Ana Elisa Ribeiro

Especial para o EM

Não é preciso grande esforço para encontrar a poesia. Em Minas Gerais, ela é amplamente cultivada, em suas muitas formas, por uma profusão de poetas que se espalham pelo estado, em todas as direções, noite e dia, centro e periferia, com timbres notáveis, variadas melodias, alturas e intensidades. No novo dossiê da “Revista da Academia Mineira de Letras”, que organizei junto com Rogério Faria Tavares, presidente da instituição, foram reunidos 11 textos, que tratam, afinal, de 14 poetas, em sua diversidade, apresentados por estudiosos da poesia, em certa medida eles mesmos poetas. Obviamente, este é um conjunto pequeno dentro de um universo muito maior e sempre em expansão.





Entre as mulheres que escrevem e publicam poesia em Minas Gerais, mas que também andam pelo mundo, estão Bruna Kalil Othero, com sua voz crítica e de alta voltagem feminista, apresentada pela professora Maria do Rosário Alves Pereira, estudiosa das escritoras brasileiras. Noutra ponta do século está Lina Tâmega Peixoto, poeta de Cataguases que viveu e faleceu em Brasília, editora da revista “Meia-Pataca” nos anos 1940, apresentada aqui por Angela Laguardia, que tem trabalhado sobre Lina há alguns anos. Nívea Sabino, slammer premiada e reconhecida dentro e fora de Minas Gerais, tem sua obra — em verso, letra e voz — apresentada pela professora Paula Renata Melo Moreira, pesquisadora interessada nas questões da literatura e da interseccionalidade. Contamos ainda com a escritora Simone Andrade Neves e sua elegância poética, apresentada pela professora Andréa Soares Santos; Flávia de Queiroz, com sua obra meticulosa e melódica, pelo professor Antônio Sérgio Bueno; e Yone Gianetti, poeta da poesia-práxis, por Clóvis Salgado Gontijo de Oliveira.





Outras poetas são comentadas no texto do professor Rogério Barbosa da Silva: Luciana Tonelli e Ana Caetano, que fazem parte de uma geração que também editou e espalhou a poesia de maneira coletiva, colaborando, por exemplo, com outros poetas aqui presentes, como Camilo Lara e Adriano Menezes, ambos falecidos precocemente. Na mesma época, e reconhecido por sua atividade múltipla e radial, está Marcelo Dolabela, aqui apresentado pelo professor Kaio Carmona.









Impresso e digital





Pensando a poesia em materialidades diversas, em especial nas mais analógicas, está o poeta Wagner Moreira, apresentado pelo pesquisador, designer e tipógrafo Mário Vinícius Ribeiro Gonçalves. Para finalizar esta lista estão Renato Negrão, poeta e performer mineiro, apresentado pela pesquisadora Fabiane Rodrigues, e Álvaro Andrade Garcia, poeta do impresso e do digital, no ensaio da pesquisadora Andréia Oliveira.





Outros tantos dossiês já saíram e puderam mostrar uma cena possível da poesia contemporânea, com outros nomes e variadas vozes de nosso estado. As pessoas estão em movimento, e a poesia costuma ir adiante, levando nossas possibilidades aos quatro cantos do planeta. Os critérios de escolha estão em rede: a visibilidade da produção, sem deixar de atentar para os segmentos, as formas de publicação, as materialidades, as vozes, tão singulares, mesmo quando fazem parte de coletivos editoriais. Estão em jogo o ativismo poético, a chamada ao fazer conjunto, a peculiaridade temática e/ou formal. Correndo todos os riscos, apresentamos um dossiê possível, com suas lacunas e ausências. Há aqui intermitências, vaivéns, promessas a cumprir, dúvidas, anseios, apostas.

Revista da Academia Mineira de Letras

Número 82

Lançamento em 25/05, às 20h, na sede da Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466, Centro, Belo Horizonte) Versão digital integral grátis no site a partir do dia 26/05

ÁLVARO ANDRADE GARCIA









Poesia fractal





uns partem outros nunca

ao limite do infinito

a franja de pontos

o senso das fronteiras

o inexato encosto

entorno de ordem e caos

dois mares que se atracam

nunca e sempre vazantes

uns partem outros nunca

ao topo das lógicas

o absurdo entrevisto

o certo que não se palpa

com o entendimento

mas que se vê com olhos

que dão números ao infinito

(GARCIA, 1994, p. 3)

BRUNA KALIL OTHERO





a vó de uma amiga se casou com 12 anos.

teve o primeiro filho com 14, e não parou nunca mais.

(de ter filhos.)

era analfabeta. não sabia ler nem escrever,

assinava com a digital do dedão.

dizia que não se pode lavar o cabelo

durante a menstruação.

apanhava flores no jardim. também apanhava

do marido.

nasceu em 1933. um ano antes,

as mulheres haviam conseguido o voto. um ano depois,

graciliano ramos publicava são bernardo.

o nome dela era

odete.

fora deste poema que ninguém vai ler,

sua história

nunca será contada.





porque é só mais uma odete

entre tantas

outras.

CAMILO LARA





mais poeta e editor

menos dublê de produtor

prevejo sua trilha

pelas ruas do lugar

mãos acompanham o traçado

do próximo número:

fui ali, volto já!

(LARA, 2017, p. 93)

MARCELO DOLABELA









Maletta revisited #





eu estou: nas maravilhas do mundo

no Coliseu da cidade

no naufrágio dos poetas

ouvindo Scheherazade

e o zumzum da matilha do mundo

da Muralha da China, o barulho,

a baunilha dos vagabundos

única geração que ouve

a triste balada dos mouros

o transplante das décadas

a arcádia sem fé e sem ouro.

(DOLABELA, 2006, p. 39)

SIMONE DE ANDRADE NEVES









Nome ao boi





A marcha é limitada; é.

Não se marcha para sempre

sempre se marcha

mas não se marcha

para sempre.

A marcha é limitada

limitada pelo ato

ato de marchar

Não o destino

o para onde da marcha

mas a marcha é limitada

até o destino.

Após

novo marchar

Não o destino

Mas o ato

Marchar

até o destino.

E de lá marchar.

(NEVES, 2020, p. 20)

NÍVEA SABINO









O homem branco

Junto a seu bando

Admirado ao avistar

Congonhas de Sabará









Fez sua

Toda a riqueza

Que a natureza

Escolheu nos dar









Filhos de Nova Lima

A observar









O ciclo do ouro

Que se esvai

E nada fica

Pra gente contar









Extração de saúde

Gerações marcadas

Vidas minadas









De pulmões cheios

Falta fôlego no peito

Pra conseguir gritar









Filhos de Nova Lima

A observar

LUCIANA TONELLI





no começo perdia alguns minutos

depois passou a perder a hora

e todos os dias perdia as chaves

a carteira, a sombrinha, a passagem





não deu tempo ainda





perdia então completamente a calma

o olhar, o gesto, a graça

a presença, a possibilidade

tudo em algum tempo lá atrás





não deu tempo ainda





não se sabe quando nem onde ou por quê

suspeita-se que tenha sido aquele dia

em que perdeu o trem e ganhou

algo imenso para ser digerido





não deu tempo ainda





chegou então o tempo de assumir:

perdeu-se

mas não deu tempo ainda

IONE GIANNETTI FONSECA









Estátua nº 1





Inconsútil

Promessa

De lua:

Sou tua.









Intangível

Moeda

Futura:

Ser tua.









Inconteste

Neblina

Doçura:

Fui tua.

Flávia de Queiroz Lima









TRANSFIGURAÇÃO PELO AFETO





À Dra. Nise da Silveira

Será que a loucura existe

num território – exilada -

ou somente empresta o nome

à angústia encarcerada

na mente onde arde em chaga?





Será que esconde, amordaça

seu rugido submerso

nos confins do sofrimento?

Mora no estreito e recôndito

- um poço sem fundo e borda?





Será que transpõe o vácuo

quando a magia das cores

rompe o enigma, ganha traços,

trazendo à tona os fantasmas

agora em tela espelhados?





No silêncio pelo avesso

o desejo, estrangulado,

derramado, expõe as vísceras

- um rastro denso entre o onírico

e personagens esquálidos.





Quase se escuta o gemido

que trasborda das imagens

desassombrando o escuro,

emergindo como náufrago

do degredo onde vagava.





O tormento se amainando

quando jorra, extravasa,

na geometria sem régua

esboça romper os laços

e usa tinta como asas...





Figuras surpreendentes

surgem pousadas nos quadros.

Devassando labirintos,

a inquietude ali se exprime,

nos perfura como um dardo.





Transpõe muros, atravessa,

e o rascunho se revela,

brota o inimaginável:

cada pincel tange o afeto

- essa chave que abre espaços.

LINA TÂMEGA PEIXOTO

NÃO É PEDRA A MEMÓRIA





Escrevo debruçada na mesa

como se alinhavasse

o espaço

aos atavios do ermo.

Preciso alvorecer o esquecimento

empilhado na estante como um livro

em que se vai lendo lenta

a flora da alma imaginária.









Enquanto vou tangendo de dádivas

as vozes

e ser o silêncio um horrível

escarcéu recomposto

a palavra cai na água do copo

já não é pedra a memória.