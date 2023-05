Em novo livro, Maria Esther Maciel analisa presença animal na literatura

671

"Animalidades: zooliteratura e os limites do humano" é o novo livro de Maria Esther Maciel (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil)

"Vidas caninas em Machado e Clarice", "Quando morre um cão", "Zoo(auto)biografias contemporâneas" e "A zoopoética de Carlos Drummond de Andrade". Estes são alguns dos títulos dos capítulos de "Animalidades: zooliteratura e os limites do humano", o mais recente livro de Maria Esther Maciel."Uma abrangente análise de obras clássicas e contemporâneas, nacionais e estrangeiras, com o intuito de ampliar as reflexões sobre a questão dos animais e lançar luz sobre nossa interação com eles, sem deixar de enfatizar poéticas e políticas da natureza do século 21", aponta a apresentação do livro editado pela Instante e com capa atraente assinada por Fabiana Yoshikawa. O livro terá lançamentos presenciais em junho.A primeira sessão de autógrafos será em São Paulo, no dia 03/06, seguida por Belo Horizonte (dia 17/06, na Quixote) e Rio de Janeiro, no dia 24/6.