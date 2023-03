Livro sobre história de Elisa Branco será lançado em Juiz de Fora

Elisa Branco (ao centro), durante cerimônia para receber o Prêmio Lenin da Paz (foto: fototeca.iiccr.ro)

Organizador da coleção "O Brasil Republicano", o historiador Jorge Ferreira lança "Elisa Branco: uma vida em vermelho" em Juiz de Fora no próximo dia 28.Costureira de Barretos (SP), Elisa se tornou militante do PCB e foi presa em 1950 por abrir uma faixa durante desfile militar contra o envio de soldados brasileiros à Guerra da Coreia.A campanha pela libertação ganhou o mundo e fez de Elisa Branco um símbolo da busca pela paz no mundo.Para escrever o livro, Jorge Ferreira conseguiu consultar o arquivo pessoal de Elisa e os registros do Dops, órgão de repressão que monitorou a ativista por quatro décadas. O lançamento do livro editado pela Civilização Brasileira será na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no próximo dia 28, às 19h, com palestra e sessão de autógrafos.