'Incidente em Antares', de Érico Verissimo, ganha edição especial

Erico Verissimo: crítica à ditadura no auge do regime militar (foto: Joao de Almeida/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas - 14/09/1964 - )

Último romance de Erico Verissimo (1905-1975), "Incidente em Antares" ganha edição especial em abril. A organização é de Sérgio Rodrigues, que também assina o posfácio do que considera um "livro notável, sob diversos aspectos".Além de destacar a relevância da sátira política em plena ditadura militar nos anos 1970, Rodrigues se refere no posfácio "ao fato pouco notado de que essa estranha e divertida história de zumbis (à moda da casa, como veremos) marca, de um ponto de vista temático e estilístico, um caso raro de apoteose e balanço final de carreira. Está longe de ser comum que um grande escritor tenha a chance - o tempo, a disposição, a oportunidade ou tudo isso junto - de fazer tal tipo de arredondamento no fim da vida, uma espécie de contabilidade estética que é, ao mesmo tempo, comentário sobre a obra e amadurecimento de suas principais linhas de força", analisa o autor de "O drible" e "A vida futura.A edição inclui ainda ensaio visual de Fernando Vilela e fortuna crítica de Maria da Glória Bordini, Hélio Pólvora e Maria Helena Camargo Régis.