Nascida em São Paulo em 1945, Edith Elek é jornalista profissional, terapeuta de pessoas com câncer, editora de livros e tradutora de húngaro. Pedaço de mim é o seu primeiro livro. O ensaísta Rodrigo Petronio, no posfácio, destaca que “tudo cabe em um baú de sublimações, decadências e renascimentos”. “A poesia de Edith Elek se baseia nesse compromisso com um mundo de seres tangíveis. Nesse sentido, Pedaço de mim não se escreve nem como metonímia nem como metáfora. Inscreve-se como mereografia: a escrita das partes. Essa escrita ao fim e ao cabo não ambiciona revelar a eventual totalidade da vida da poeta. No caso, Edith. Pretende, sim, mostrar a coextensão entre o corpo, o poema e a vida. Em cada poema se preserva e se armazena o que foi e o que se foi – para sempre”, assinala Petronio.