Os fios de um novelo

A inventividade e a versatilidade do ilustrador e artista gráfico Marcelo Bicalho se destacam no cenário nacional e não é de hoje. Professor na cadeira de design na UEMG aqui em Belo Horizonte em outros tempos e formado na prestigiada Escola de Belas Artes da UFMG, Marcelo sempre inovou em um mercado difícil, repleto de obstáculos e extremamente concorrido como é o mercado de artes gráficas e ilustração no Brasil. Suas esculturas em papel parecem aquarelas feitas a tesoura, tal a delicadeza dos seus trabalhos. A inventividade e a versatilidade do ilustrador e artista gráfico Marcelo Bicalho se destacam no cenário nacional e não é de hoje. Professor na cadeira de design na UEMG aqui em Belo Horizonte em outros tempos e formado na prestigiada Escola de Belas Artes da UFMG, Marcelo sempre inovou em um mercado difícil, repleto de obstáculos e extremamente concorrido como é o mercado de artes gráficas e ilustração no Brasil. Suas esculturas em papel parecem aquarelas feitas a tesoura, tal a delicadeza dos seus trabalhos.





Mas, surpreendentemente, chega às minhas mãos Pecora, que, numa rápida tradução no Google, me trouxe a palavra ovelha.





Pecora surpreende porque não estou acostumado a ver o Marcelo experimentar uma narrativa como se estivesse desenhando diretamente sobre um sketchbook. Parece que ele parou em alguma fazenda de criação de ovelhas, sentou-se no pasto e fez todo o livro usando apenas caneta e um pequeno caderno de viagens. Sim, porque o acabamento do seu traço nos remete ao esboço, ao desenho sem a preocupação com correções ou adequações, o que é bastante ousado.





A ousadia de Marcelo Bicalho nos falta porque em tempos dos softwares mirabolantes, repletos de filtros e texturas falsas, esse tipo de trabalho tão visceral, artesanal e verdadeiro nos faz lembrar que ainda somos humanos, que ainda podemos ser espontâneos. Seu traço para o livro nos remete às gravuras de antigos artistas como Doré, com seus incríveis cenários que todo artista precisa revisitar vez ou outra ou mesmo descobrir, no caso dos leigos. Em algum momento também me lembrou o quadrinista suíço Thomas Ott, com sua narrativa enxuta e precisa.





Na história, para mim uma fábula bem contemporânea, o artista e sua linha nos guiam para nos contar os percalços de uma ovelha que se desgarra da tutela do seu pastor para se aventurar pelo mundo com os percalços de uma ovelha que se desgarra da tutela do seu pastor, suas tentações e perigos. Mas ele faz isso com maestria e desenrola o novelo de um enredo repleto de drama, usando apenas os fios, sem precisar de palavras. Sim, porque não é tarefa das mais fáceis conduzir o leitor apenas usando imagens principalmente em preto e branco. É desafio graúdo. Mas Marcelo Bicalho o faz com maestria, deixando lacunas que fazem com que nos identifiquemos com o personagem principal do livro. Afinal, estamos todos perdidos e sem rumo, tentando nos agarrar a qualquer coisa que nos pareça segura.





Pecora

• De Marcelo Bicalho

• Editora Veneta

• 132 páginas

• Em pré-venda no site da editora: www.veneta.com.br