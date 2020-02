Maria Esther Maciel





A hora e a vez

Chega um dia em que nada

é mais

o que sempre foi.

O sinal

pode ser a queda súbita

de uma palmeira

no teu jardim durante

a chuva

ou um inseto dúbio

que irrompe na prateleira

da estante

(e não consegues saber

de onde ele veio

ou a que veio

naquele instante)

E o que é mais inquietante:

esse dia limpa todos os outros

que vieram antes

Como se fosse

uma borracha branca

sobre a parede suja.



Antes tarde

Não me peças amor.

Já te dei minhas horas

de sono

e de insônia

meus dias de ócio

e meu sossego

Já quase te dei

minha vida

e a força

de meus ossos

Mas amor

não, por favor:

amor

eu não posso.



Na hora do mundo

A chuva traz a solidão sem nome

deste agora. Longe, aqui, o terror e

suas sombras sobre a terra insone:

notícias do medo, zonas de escuro,

fome, desespero.

O anjo das palavras se esconde no

silêncio desta tarde que se estende

para além da sala. A sirene já não

toca, a tv também se cala e nada

mais (de novo?) acontece, além da

água.





Inventário

Os homens que amei

deixaram-me lenços, bonecas

de porcelana, livros, raros,

anjos de Klee, folhas de chá,

violetas em xaxim.

Deixaram-me sombras, crises, rosas secas,

palhas sem tabaco, tacos de sinuca,

lentes, cacos de cristal.

Deixaram-me versos, versículos,

vinhos, faz de conta,

sutilezas,

silêncios de papel.





LONGE, AQUI. POESIA INCOMPLETA 1998-2019





. De Maria Esther Maciel

. Quixote+Do

. Tlön Edições

. 320 páginas

. R$ 49

. Lançamento: 14 de março, na Quixote Livraria e Café – Rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi, BH



(foto: EMMANUEL PINHEIRO/EM/D.A. PRESS)



SOBRE A AUTORA

Maria Esther Maciel nasceu em Patos de Minas, em 1963, e vive em BH desde 1981. Além de escritora, é professora de literatura e crítica literária. Publicou 17 livros de poesia, ficção, crônica e ensaio, entre eles O livro de Zenóbia (Lamparina, 2004, semifinalista do Prêmio Portugal Telecom de Literatura), A memória das coisas – Ensaios de literatura, cinema e artes plásticas (Lamparina, 2004, finalista do Prêmio Jabuti), O livro dos nomes (Companhia das Letras, 2008, menção especial no Prêmio Casa de las Américas, finalista dos prêmios São Paulo de Literatura, Jabuti e Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa), A vida ao redor – Crônicas (Scriptum, 2014, semifinalista do Prêmio Oceanos) e Literatura e animalidade (Civilização Brasileira, 2016). O volume Longe, aqui. reúne três livros de poesia (em verso e prosa) de Maria Esther Maciel: O livro das sutilezas (2019, inédito, com desenhos de Julia Panadés), O livro de Zenóbia (2004, com desenhos de Elvira Vigna), e Triz e outros poemas (1998-2001).