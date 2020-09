Startup de ônibus chega em BH com passagens a partir de R$ 29,90

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A partir de setembro, Belo Horizonte vai ganhar uma nova opção de transporte rodoviário, com a chegada da nova plataforma de viagens Wemobi, que traz a proposta de preços mais acessíveis, experiência 100% digital e maior segurança em uma operação com menos interação e contatos. O lançamento será no trecho São Paulo/Tietê – Belo Horizonte/JK Terminal Turístico, com saídas noturnas e tarifas promocionais a partir de R$ 29,90 o trecho. As passagens já estão disponíveis para venda no site da empresa wemobi.me





Para garantir a segurança de quem precisa viajar nesse momento, os ônibus da Wemobi seguem rigorosos protocolos de sanitização dos veículos após todos os trechos de viagem, com a limpeza e a higienização utilizando produtos aprovados pela Anvisa, focados em eliminar bactérias e vírus, incluindo a vaporização interna para desinfecção de todas as superfícies do ambiente.





Testes de qualidade são aferidos periodicamente, com alta eficácia de um ambiente devidamente esterilizado e seguro. Também, para ajudar na prevenção e contenção da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), está sendo disponibilizado álcool gel na entrada dos veículos, para utilização dos passageiros antes do embarque, e é obrigatório o uso de máscara de proteção durante toda a viagem.





Serviço totalmente digital





Lançada no final de julho com a linha Rio de Janeiro – São Paulo, a Wemobi oferece uma jornada totalmente online, desde a compra do bilhete e uso do QR Code até o embarque, ou mesmo a possibilidade de utilizar de forma inédita em todo o segmento rodoviário o reconhecimento facial para entrar no veículo, sem contato, garantindo praticidade, agilidade e ainda mais segurança.





Desde o lançamento, a nova empresa já registrou mais de 4 mil comentários positivos e elogios dos clientes, com ampla satisfação em mais de 70% de todos os contatos recebidos neste período inicial de operações. E para sempre dialogar com os clientes, uma característica da Wemobi é a interação frequente através de seus diferentes canais, como pesquisas após cada viagem, ou mesmo pelas redes sociais: Instagram @wemobi.oficial, e perfil no Tiktok @wemobi.oficial, além de oferecer uma playlist especial da marca no Deezer e Spotify @wemobi.oficial, com uma seleção de músicas escolhidas pelos próprios colaboradores como sugestão para curtir sua viagem.









Belo Horizonte é a terceira cidade a receber a opção de transporte





“A proposta da Wemobi é trazer uma nova e inovadora experiência de viagem, 100% digital, com preços mais acessíveis e muita qualidade. O diálogo com os nossos clientes tem contribuído muito neste processo de estreitar o relacionamento e entregar uma solução que atenda a todas as necessidades dos nossos clientes e também deste momento de maior cuidado. Um exemplo dessa troca foi a escolha de Belo Horizonte como nova rota da empresa, lançada como nosso terceiro destino em menos de um mês de operação da nova marca, atendendo aos pedidos e sugestões que recebemos via pesquisas e levantamento nas redes sociais daqueles que precisam viajar neste momento”, comenta Rodrigo Trevizan, diretor executivo da e-bus e Head da Wemobi.

Mais conforto para os passageiros





Os ônibus da Wemobi são novos e modernos, e nesta rota operados pela Viação Cometa e regulamentados pela ANTT, todos em frota padronizada com logomarca e pintura especial da empresa, e alto padrão de conforto e qualidade em veículos de dois andares - double deck.





A startup faz parte da e-bus, unidade de negócio digital e de inovação do Grupo JCA - do qual pertencem grandes ícones do setor rodoviário como as Viações Cometa, 1001 e Catarinense.





Mais informações sobre horários, rotas e compra de passagens, acesse: www.wemobi.me