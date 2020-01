Unimed foi uma das marcas mais lembradas pelos mineiros em 2019

A marca é o DNA de uma empresa e é o que conecta o cliente ao produto. Para se tornar forte, uma tem que agregar valor ao produto ou serviço porque traz em si um histórico da sua relação com o consumidor. A marca se constrói através de cada ação da organização, ganhando vida através dos seus pontos de contato com o consumidor.

Segundo o especialista em Branding, professor e criador do primeiro curso de pós-graduação em Gestão de Marcas de Minas Gerais, Flávio Tofani, conhecido como "Tio Flávio", uma organização em que seus propósitos são bem definidos, alinhados e difundidos entre os seus atores internos tem mais possibilidade de ter seu posicionamento reconhecido para aquele público que se destina.

"Isso significa que todos os pontos de contato da sua marca, do seu cartão de visita, à conduta em reunião e sua página do Facebook, devem comunicar a mesma coisa", explica o professor. Além disso, a empresa precisa desenvolver e entregar um serviço condizente com os valores propostos.

Para Flávio Tofani, ser lembrado diz respeito ao quanto a organização já faz parte da memória e emoção das pessoas. (foto: Divulgação)

As marcas mais lembradas pelos mineiros são ranqueadas e na 24ª edição do prêmio Top Of Mind, da Revista Mercado Comum, pelo 24º ano consecutivo, a Unimed ganhou o Top of Mind, em Minas Gerais, na Categoria Excelência e o 1º lugar na Categoria Geral, no Top do Top – Melhores de Minas, como a marca mais lembrada no estado, contemplando todos os segmentos.