Mude1Hábito estimula hábitos saudáveis no cotidiano da população

Em apenas três meses, o enfermeiro Bruno Pereira engordou 15 quilos. Pesando 95 kg, começou a ficar preocupado com os sinais do seu corpo, com dores nas articulações, e com seu estado emocional. Bruno então buscou uma mudança no seu estilo de vida e, na Unimed, empresa onde trabalha, participou do programa Mude1Hábito.





"O primeiro hábito que transformamos foi a rotina alimentar. Para isso, tivemos acompanhamento de nutricionistas e de psicólogos. Isso foi muito importante, pois além de nos ensinarem sobre os alimentos e as possíveis substituições, aprendemos a administrar a ansiedade", explica.





Enfermeiro Bruno Pereira mudou rotina incentivado pelo programa Mude1Hábito (foto: Unimed Federação Minas) Durante três meses no programa, Bruno emagreceu 13 kg e está muito feliz não só com a sua conquista, mas também por ter inspirado várias pessoas: "Alguns amigos repararam como eu estou mudado e ficaram motivados a buscar essa transformação para a vida deles também", comemora.

Melhorar o bem-estar das pessoas é um objetivo do Mude1Hábito e também foi uma das metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) estipuladas para 2019, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O fortalecimento da atenção primária em saúde e a diminuição dos índices de doenças crônicas não transmissíveis também são diretrizes deste ano, que vão ao encontro do programa da Unimed.

Hábitos saudáveis

Desde 2017, o programa Mude1Hábito incentiva a adoção de hábitos saudáveis no cotidiano da população. Lançada em todo o país pela Unimed, a campanha pretende atingir 18 milhões de beneficiários, por meio da adesão voluntária, nas 347 cooperativas Unimed. O foco é divulgar que substituições graduais na alimentação, o consumo de água e a prática de atividades físicas, evitam doenças crônicas, além de convidar o público a fazer escolhas saudáveis.





Segundo o assessor de Atenção à Saúde da Unimed Federação Minas, Guilherme Lobo da Silveira, "o Mude1Hábito é um processo de transformação cultural com foco na prevenção e manutenção de hábitos saudáveis que contribuem com a qualidade de vida das pessoas".





No site mude1habito.com.br estão disponíveis ferramentas simples para orientar nessas mudanças e histórias de pessoas comuns, reais, que desejaram e conseguiram viver melhor, sem muitos sacrifícios, de forma prazerosa.