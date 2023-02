Empresas investem em software que otimiza tempo do departamento pessoal

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Pioneira no controle de ponto digital no Brasil, o Tangerino - recentemente adquirido pela Sólides Tecnologia, uma das principais empresas de Gestão de Pessoas do país - é uma solução completa que automatiza os processos de departamento pessoal e contabilidade.

Por meio de seu software all-in-one, o Tangerino by Sólides possibilita que profissionais de DP otimizem suas rotinas, tornando o setor 100% digital, da admissão à demissão. O resultado? Mais eficiência no processamento e na gestão das informações, redução de tempo e despesas e rotinas totalmente automatizadas! Acesse o site e conheça todas as soluções do Tangerino!

Após a aquisição da tecnologia e operação do Tangerino feita pela Sólides, no último ano, a empresa está ainda mais focada em desenvolver soluções de valor, entregando uma solução all-in-one que abrace toda a jornada do Departamento Pessoal: da admissão digital à gestão completa da jornada de trabalho e férias dos colaboradores.

Segundo Leonardo Barros, CEO do Tangerino by Sólides, o foco da HRTech é convergir DP, RH e escritórios contábeis em uma única plataforma, sem deixar nenhum deles de fora.

“Com o avanço, consolidaremos o lançamento dos módulos em uma única jornada, que traz completude; os profissionais podem aderir à jornada de forma completa ou modular, respeitando o momento e o tamanho do negócio em que estão inseridos. Vamos focar em tornar a experiência, dos profissionais e dos colaboradores, cada vez mais intuitiva e facilitada com um preço acessível”, explica.

O Tangerino by Sólides foi desenvolvido para aumentar a produtividade e efetividade na gestão dos dados

Cada vez mais atentos à digitalização dos processos, os contadores, que somam mais de 80 mil escritórios no Brasil, têm na solução a integração com os principais softwares de processamento de folha de pagamento do mercado, além da Central do Contador. Veja algumas das facilidades que a ferramenta oferece:

permite a administração das informações de admissão de todos clientes em um mesmo local;

processamento de ponto e férias;

assinatura eletrônica de documentos por um único login;

relatórios de todos clientes em um mesmo dashboard;

ações de otimização e gestão dos colaboradores.

Custo benefício do Tangerino by Sólides

solução do Tangerino by Sólides é focada em PME’s e considera um investimento médio de R$ 79,90, para empresas com até 10 colaboradores. “Como nosso público é formado por pequenas e médias empresas, entendemos que cada uma está em um momento de vida, então desenvolvemos módulos que atendem as mais diversas necessidades, tanto para empresas com processos maduros quanto . Nossos preços são competitivos e negociados conforme a contratação da Jornada”, conta Leonardo.

Conheça mais sobre o Tangerino by Sólides

O Tangerino by Sólides é uma solução completa para a Jornada do Departamento Pessoal, 100% digital, totalmente seguro e antifraude, emitindo relatórios precisos e atualizados de acordo com a legislação trabalhista. Possibilita a integração com os principais softwares de folha de pagamento do Brasil, gestão eletrônica de documentos e dos processos de admissão e férias. Em abril de 2022, foi adquirida pela Sólides, aumentando, assim, o leque de oportunidades e ofertas das soluções para o DP e RH.