Tamisa fala sobre os mitos relacionados à mineração na Serra do Curral

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Reprodução/ Tamisa)



Nos últimos dias, circularam inúmeras informações falsas e enganosas sobre o projeto de mineração da Tamisa . As preocupações com o assunto são naturais, já que esse cartão postal de Belo Horizonte é amado por todos nós. Mas os mineiros têm o direito de saber a verdade. E é isso que você vai conhecer neste texto.





Confira então 6 boatos e fatos sobre a exploração na região da Serra do Curral e conheça todas as ações realizadas pela Tamisa que garantem uma mineração legal na região e benefícios para a sociedade.





Boatos e fatos sobre a mineração na região da Serra do Curral





1. Perfil da Serra do Curral está em risco? Boato.





Fato: a Serra do Curral e o Pico de BH já são tombados pelo Instituto do Patrimônio Nacional. A área da mineração não vai afetar o que já é protegido por lei.





2. Corremos o risco de desabastecimento de água? Boato.





Fato: Não. Todas as nascentes serão preservadas, sem rebaixamento do lençol freático.





3. A atividade vai colocar o meio ambiente em risco? Boato.





Fato: ao longo dos quase 10 anos de estudos e análises deste Projeto, a Tamisa atendeu a todas as exigências técnicas e legais dos órgãos responsáveis.





4. O trânsito na região vai ficar um caos? Boato.





Fato: a região afetada fica 100% em área rural. As obras inclusive vão ajudar o sistema viário, com a criação de uma Rodovia Pública Estadual, de mão dupla, para melhorar o tráfego e criar historicamente uma segunda via de entrada e saída de Nova Lima.





5. O barulho da mineração vai gerar transtornos? Boato.

Fato: o ruído vai estar dentro dos padrões estabelecidos pela lei, restrito à área rural do projeto.





6. A mineração só traz prejuízos? Boato.





Fato: o projeto vai gerar mais de 2500 empregos diretos e indiretos, envolvendo mais de 100 fornecedores entre micro, pequenas e médias empresas. As novas atividades vão arrecadar mais de 4 bilhões de reais em impostos, que serão revertidos em investimentos essenciais para a população.









Não acredite em boatos. A verdade está nos fatos





O Processo de Licenciamento Ambiental foi feito de forma absolutamente regular, fundamentado em detalhados estudos ambientais desenvolvidos ao longo de sete anos. Após esse período, o órgão ambiental competente realizou rigorosas análises durante dois anos para, ao final, emitir parecer favorável ao deferimento da licença. Sempre dentro da lei e dos interesses públicos.





A Serra do Curral é um patrimônio de Minas Gerais. O Projeto de mineração da Tamisa utiliza a mais moderna tecnologia, com tratamento do minério SEM barragem de rejeitos. A empresa respeita e se compromete com o desenvolvimento econômico e sustentável na região. Tudo dentro dos mais modernos padrões mundiais do setor, com o acompanhamento de todos os órgãos públicos responsáveis durante os últimos 10 anos de estudos e análises.