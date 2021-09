Lotofácil da Independência: como jogar em bolões e disputar R$ 150 milhões

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Loto Fácil/Divulgação)



Já imaginou poder concorrer a R$ 150 milhões sem gastar uma fortuna? Pois é, isso não é um sonho, muito menos uma miragem, trata-se do bolão da Lotofácil da Independência de 2021! O sorteio mais aguardado do mês de setembro está chegando! Depois de um ano difícil e cheio de incertezas, não seria nada mal embolsar uma bolada dessas, não é mesmo?





Mas como funcionam os bolões da Lotofácil da Independência 2021 e por que eles podem ser vantajosos?





maior plataforma de apostas pela internet e com mais de 18 anos de mercado, o Sorte Online, tem essa resposta! No entanto, antes vamos relembrar como jogar nesta loteria especial?

Como jogar na Lotofácil da Independência 2021?





O volante da modalidade oferece 25 dezenas e para fazer uma aposta, é necessário escolher, ao menos, 15 delas. Esse é o que chamamos de jogo simples e você pode realizá-lo sem sequer sair de casa. E adivinha por onde? Isso mesmo, no Sorte Online!





É muito fácil fazer o seu jogo na Lotofácil da Independência 2021. Basta acessar o site, fazer um cadastro bem rapidinho e começar a apostar, seja pelo celular, computador ou tablet.





No volante digital, você pode escolher as suas dezenas da sorte ou ainda indicar a modalidade Surpresinha, um recurso que monta automaticamente uma aposta para você, com escolha aleatória de números.





Quer uma ajudinha extra? O Sorte Online tem uma base gigantesca de dados que armazenam todas as estatísticas da Lotofácil da Independência. Lá você pode conferir quais os números mais sorteados ou ainda aqueles que carregam a fama de serem os azarados da loteria.





Mas vale lembrar que os sorteios são eventos aleatórios independentes, então qualquer dezena pode compor o resultado.

Ainda, essa não é a única maneira de jogar na Lotofácil da Independência 2021. A aposta mínima, como dissemos, consiste em escolher 15 dezenas, mas você sabia que pode marcar até 20 números dos 25 apresentados no volante?





A cada numeral acrescentado ao jogo, as chances de ganhar na Lotofácil da Independência aumentam exponencialmente. Contudo, o valor da aposta também cresce e é por isso que os bolões do Sorte Online são a melhor forma de você concorrer aos R$ 150 milhões!





Como funcionam os bolões da Lotofácil da Independência 2021 no Sorte Online?





O Sorte Online é o portal referência em serviços lotéricos em todo o País e já pagou mais de R$ 149 milhões em prêmios aos ganhadores de loterias.





E você sabia que o site também é especialista em bolões? Estes nada mais são do que grupos de apostas que podem conter técnicas como desdobramento da Lotofácil da Independência e até mesmo fechamento, mas que saem mais leves ao bolso dos jogadores.





Calma, pareceu confuso não é? Mas é muito mais simples do que parece. Lembra que dissemos que jogos com 16 a 20 dezenas custam mais caro? Pois é, isso é o que chamamos de desdobramento, afinal, dentro de uma aposta com mais números existem múltiplas combinações de 15 dezenas o que aumenta as chances de ganhar.





Acontece que quando o desdobramento é inserido dentro de um bolão da Lotofácil da Independência, o jogo sai mais barato. Ora, e por que? É que os bolões são divididos em cotas (partes). Cada apostador pode comprar uma ou mais cotas do grupo e paga o proporcional às partes que adquiriu.





E no Sorte Online você encontra os melhores bolões da Lotofácil da Independência 2021 a partir de R$ 10,00! Viu só como é vantajoso?

Vale ressaltar que os grupos do site são elaborados por uma equipe capacitada e especialista no mundo das loterias, que calcula as probabilidades e estatísticas para montar bolões cada vez mais assertivos.





Prova disso é que na edição da Lotofácil da Independência 2020, um bolão do Sorte Online ganhou o prêmio principal e ainda conquistou a tão sonhada premiação multiplicada. O grupo faturou mais de R$ 2,7 milhões!





Ficou animado? Então corre, porque este ano tem mais! Para o sorteio da Lotofácil da Independência 2021, o Sorte Online preparou um bolão super especial com a estratégia vencedora do ano passado: a probabilidade empírica.





O grupo foi montado para utilizar as combinações numéricas que mais saíram nas edições anteriores e que pode aumentar imensamente as suas chances de sair milionário do concurso que vale R$ 150 milhões!