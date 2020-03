Cooperativas financeiras dividem resultados positivos de 2019 com os cooperados

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Sicoob Credicom apresentou crescimento recorde em 2019 e compartilhou resultados com seus cooperados (foto: Divulgação/Sicoob Credicom) O cooperativismo financeiro tem ganhado força no cenário nacional por oferecer benefícios que vão além dos já conhecidos em instituições bancárias convencionais. É um modelo onde o cooperado é sócio do negócio, e que já atrai cerca de 11 milhões de pessoas, em todo o país, que aproveitam as vantagens relacionadas ao uso dos produtos e serviços.





Diferente das instituições padrões, cujos ganhos são direcionados a um pequeno grupo de acionistas, os resultados da cooperativa financeira é dividido entre os cooperados, dando vida a um negócio mais sustentável que reflete os benefícios também para as comunidades e regiões onde atua.





Em termos práticos, o cooperativismo financeiro se torna atrativo ao garantir ao associado a participação nos resultados de acordo com a frequência de uso das soluções financeiras. Assim, quanto mais o associado realizar uma aplicação financeira, fazer um empréstimo pessoal ou utilizar cartões de débito e crédito, por exemplo, maior será a participação nas sobras.





O presidente do Sicoob Credicom, maior cooperativa financeira da área da saúde no Brasil, Garibalde Mortoza, explica que, para se tornar um associado é necessário adquirir uma ou mais cotas capitais, que funciona como uma espécie de investimento inicial, crucial para atribuir mais segurança ao modelo de negócio.





“Ao se associar, o cooperado adquire uma cota capital, recurso que ele deposita em uma conta chamada Conta Capital, que fica em seu nome. Ou seja, ele deposita para ele mesmo e o recurso, seguindo regras, poderá ser sacado pelo próprio cooperado. Ainda, a Credicom remunera todo dinheiro do cooperado aplicado na conta capital uma vez ao ano, sendo que nos últimos exercícios remuneramos com 100% da taxa Selic”, explica o presidente da Credicom.





Nos últimos 5 anos, a Credicom distribuiu R$ 166 milhões para os cooperados, valor que ganha ainda mais potencial se somado à economia de R$ 71 milhões aproveitada pelos associados em operações de crédito realizadas em 2019 — valor obtido por meio da comparação da taxa média praticada pela Credicom em relação à taxa média das demais instituições financeiras, de acordo com o Banco Central.





Crescimento recorde em 2019





A popularização do modelo cooperativista deu ao Sicoob Credicom números recordes de crescimento em 2019. A instituição fechou o ano com um resultado positivo de R$ 73 milhões e com um total de ativo que ultrapassou os R$ 3 bilhões, quase R$ 500 milhões a mais em relação a 2018, representando evolução de 17,2% — índice quase 14 vezes maior quando comparado à evolução do PIB (1,2%) no mesmo período.





As operações de crédito junto à cooperativa também cresceram, alcançando R$ 1,316 bilhão, 33,2% a mais em relação ao ano anterior, e o patrimônio líquido foi ampliado em 22,8%, chegando aos R$ 452 milhões.





Atenção ao segmento da saúde





Desde sua fundação, há mais de 28 anos, o Sicoob Credicom desenvolve soluções exclusivas para profissionais da área da saúde do Brasil. Atualmente, conta com operações de crédito em 23 estados e no Distrito Federal valorizando o atendimento exclusivo da tecnologia para facilitar a vida dos cooperados.





Além de ser a principal cooperativa financeira da área da saúde do Brasil, a instituição também se posiciona como a maior de todos os segmentos em Minas Gerais, e conta atualmente com 34 agências distribuídas em MG e em São Paulo.





Para 2020, a organização explica que o objetivo é consolidar a atuação nacional e avançar em performance para potencializar, ainda mais, a participação nos resultados dos cooperados e o desenvolvimento da área da saúde no Brasil.