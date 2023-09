Senac em Minas busca reintegração de unidade invadida há 30 dias por MLB

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Senac busca meios legais para a reintegração de posse de edifício invadido para reabertura e implementação de turmas gratuitas do Programa Jovem Aprendiz (foto: Divulgação/Senac)



Após um mês de negociações, o impasse continua. Famílias organizadas pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) permanecem na unidade do Senac da rua da Bahia, no Centro de Belo Horizonte. A invasão aconteceu na madrugada do dia 28 de julho.

O prédio passava por processo de readequação para reabertura com atendimento de turmas gratuitas do Programa Jovem Aprendiz, que prepara jovens para o primeiro emprego.

Desde então, o Senac busca uma solução para o caso por meio do diálogo. Em reunião com líderes da ocupação nomeada Maria do Arraial e autoridades do Executivo e Legislativo, ofereceu às famílias auxílio-aluguel para moradia social por três meses, cestas básicas e a inserção gratuita das pessoas participantes da ocupação em seus programas de qualificação profissional - em cursos de formação inicial ou técnicos.

Diante da negativa da oferta, houve a concordância dos participantes envolvidos na negociação quanto à permanência das famílias no local por 15 dias a fim de organizar a retirada.

Como a saída espontânea não ocorreu, o Senac buscou os meios legais para a reintegração de posse do edifício e reforça que segue aberto ao diálogo.

O Senac é uma instituição privada de ensino, referência na formação profissional para os segmentos do comércio de bens, serviços e turismo, que faz parte do Sistema Fecomércio, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC - Confederação Nacional do Comércio. Desde sua criação, há mais de 77 anos, já realizou mais de 73 milhões de atendimentos em todos os estados brasileiros.

Por meio do Programa Senac de Gratuidade, leva cursos de qualificação e técnicos a pessoas menos favorecidas, impactando e transformando diariamente a vida de milhares de pessoas em cada uma de suas unidades.