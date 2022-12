Clínica de estética Sempre Mais aposta no Barreiro e inaugura nova unidade

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Cuidar do corpo é uma das formas de melhorar a autoestima da mulher, além de refletir também na saúde física e emocional. Por isso, a clínica de estética Sempre Mais atua no mercado há mais de 14 anos oferecendo soluções inovadores e eficazes para cuidar do rosto, cabelos e corpo.





Devido ao sucesso e referência em procedimentos estéticos na Savassi, a Sempre Mais acaba de inaugurar uma nova unidade, agora na região do Barreiro.





Continue a leitura desse post para conhecer um pouco mais sobre os serviços da clínica de estética Sempre Mais.





Sempre Mais leva o melhor da tecnologia estética para a região do Barreiro





Localizado a cerca de 15km do Centro de BH, o Barreiro é umas das regiões mais independentes da cidade. Seus moradores encontram todos os serviços essenciais públicos e privados, de forma rápida e prática.





Visando alcançar o público local e facilitar o acesso a clínicas de estética, a Sempre Mais está com excelentes expectativas com a região.





De acordo com Michelle Bastos, diretora e proprietária da clínica, o Barreiro é um bairro com bastante movimento de pessoas, seja de carro, coletivo ou até mesmo à pé. Dessa forma, a Sempre Mais poderá ser conhecida com muito mais facilidade, especialmente pela localização da nova unidade, na principal avenida do bairro (Avenida Sinfrônio Brochado, 630).





Com tanta facilidade, cuidar do corpo, rosto e cabelos ficará muito mais fácil para os moradores da região, que agora podem contar com uma clínica referência em procedimentos estéticos.



Veja o que você vai encontrar na clínica estética Sempre Mais do Barreiro

Sempre preocupada em oferecer um atendimento de qualidade para seus clientes Michelle Bastos afirma que o excelente padrão de atendimento continuará na unidade do Barreiro.





Portanto, a filial contará ainda com uma equipe especializada, uma estrutura moderna e preparada para oferecer os melhores tratamentos estéticos para os nossos clientes.





Na Sempre Mais você vai encontrar as seguintes opções de serviço:





Procedimentos estéticos exclusivos para deixar seu corpo e rosto ainda mais bonitos;

Depilação a laser;

Estética integrativa;

Tratamentos corporais, faciais e capilares;

Medicina estética;

Dermocosméticos;

Tratamentos relaxantes.





Procedimentos mais procurados na Sempre Mais





São inúmeras as opções de procedimentos e tratamentos estéticos disponíveis nas unidades da Sempre Mais, mas, as opções abaixo são os mais cobiçados pelos clientes. Conheça:





Tratamentos capilares





Os cabelos sempre foram referências na beleza feminina e masculina. Por essa razão, os tratamentos capilares na Sempre Mais Estética, estão atraindo quem quer terminar o ano com os cabelos sedosos. Portanto, são indicados a Ozonioterapia e o Max Saúde Capilar, onde vitaminas e medicamentos específicos são aplicados diretamente no couro cabeludo.





Depilação a laser





Os pelinhos indesejados do buço, axila e outras partes do corpo podem ter uma solução definitiva. Estamos falando das técnicas de depilação a laser da Sempre Mais.

A clínica utiliza o Light Sheer, que é considerada a melhor tecnologia para a remoção de pelos indesejados.





SPA





O SPA é sem dúvidas um dos queridinhos. Muito procurado por quem quer presentear. O SPA oferece: massagem corporal, massagem craniana e drenagem linfática.





Conheça a Clínica Sempre Mais





A clínica estética Sempre Mais oferece serviços de estética avançada e cosmetologia moderna e atualizada para atender os clientes mais exigentes.





A Sempre Mais conta com duas unidades. Sendo uma delas localizada na Savassi - Rua Sergipe, 921 - Savassi, BH/MG e agora no Barreiro - Avenida Sinfrônio Brochado, 630 - Barreiro, BH/MG.





Entre em contato agora e agende seu horário pelo WhatsApp: (31) 99720-9704;

telefone: (31) 3273-7919; ou pelo e-mail: atendimento@sempremaisestetica.com.br.





Conheça mais sobre os serviços, acesse o site Sempre Mais