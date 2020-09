Biometria Touchless: tecnologia é forte aliada contra a COVID-19

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A retomada gradual da economia após meses de isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19 está ocorrendo com os protocolos de biossegurança determinados pelos órgãos de saúde. O momento exige cuidados especiais. Por isso, muitas empresas têm investido em tecnologias COVID-Free para garantir o bem-estar de todos.





Uma das inovações que está ganhando o mercado de controle de acesso é a Biometria Touchless, ou seja, a biometria “sem toque”, que evita o contato físico entre pessoas e superfícies, o que é ideal para diminuir o risco de contágio neste momento.





Em Minas Gerais, até ontem, 13 de setembro foram confirmadas 252.263 pessoas infectadas e 6.276 óbitos pelo novo coronavírus. Os setores da economia, que não são essenciais, cumprem o cronograma de retorno gradual.





Lojas de varejo, comércio de rua e salões de beleza seguem cronograma determinado pela prefeitura em Belo Horizonte. Parques públicos, bares e restaurantes também reiniciam as atividades, mas com restrição de horário.





Shoppings acompanham o ritmo de abertura gradual. Em Minas Gerais, 19 shoppings já tinham retomado as atividades no final de junho, conforme balanço da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).





Agora é a hora de planejar a retomada em clubes recreativos e escolas que, por sua natureza, têm aglomeração de pessoas.





De qualquer forma, as atenções estão voltadas para proporcionar um ambiente em que prevaleça o distanciamento de 1 a 2 metros entre as pessoas, uso de máscara de proteção individual e disposição de álcool em gel.









Pandemia antecipou lançamento de inovações tecnológicas





E é aí que as tecnologias hightech de biometria touchless surgem e ganham destaque especial para apoiar empresas e comércio na proteção das pessoas contra o novo coronavírus. Lançamentos que parecem ter saído de um filme de ficção já começam a fazer parte da realidade de muitas empresas. É a chamada Segurança 5.0 que usa tecnologia de ponta, com alta precisão.





Nesse sentido, a SegurPro , braço de tecnologia e segurança patrimonial do Grupo Prosegur, inova ao oferecer um leque de soluções para promover espaços Covid-Free, como por exemplo as de Biometria Touchless e Analíticos de Aglomeração. Na prática, são equipamentos e softwares que podem inclusive usar inteligência artificial para substituir o contato físico e o monitoramento humano.





“A pandemia trouxe uma mudança de paradigma para o mercado de segurança e acelerou muito o processo de transformação tecnológica do setor. Nós já estávamos com o mindset preparado e pudemos responder a estas novas demandas muito rapidamente”, resume Fábio Reus, diretor de Negócios da SegurPro.





Nesse sentido, confira os recursos utilizados pela empresa de segurança na promoção de ambientes Covid-Free:









Um dos sintomas mais comuns da COVID-19 é a febre. Portanto, a tecnologia aplicada no controle de acesso evoluiu para identificar pessoas febris sem nenhum tipo de contato físico. A câmera termográfica tem medição automática, aferindo a temperatura a uma distância de até três metros. Além disso, a tecnologia embarcada na câmera exclui outras fontes de calor. No caso de se identificar um indivíduo febril, o software sinaliza automaticamente através de alertas visuais ao operador que pode fazer este monitoramento remotamente, inclusive, no Centro de Controle SegurPro.









Há muitos meios para permitir o acesso de pessoas no interior das empresas. Porém, em tempos de pandemia é importante evitar o contato em superfícies. Assim, o reconhecimento facial permite a identificação sem contato em apenas um segundo. Usa-se uma combinação de câmeras em 2D e 3D, com processamento rápido de imagens e confiabilidade no resultado.





O software utiliza algoritmos precisos para identificar as pessoas, como por exemplo a distância dos olhos medida de uma forma milimétrica. A máquina pode identificar sinais que para o olhar humano passariam despercebidos.





Além disso, o controle de acesso pode integrar tanto a câmera de reconhecimento facial quanto a funcionalidade de câmera termográfica. Caso o indivíduo esteja com febre, seu acesso é automaticamente recusado.









O controle de acesso 3D substitui as antigas catracas, onde o visitante precisava colocar as digitais e, inevitavelmente tocava na superfície. Através desse novo sistema, o funcionário ou cliente passa a mão sobre um leitor que escaneia os quatro dedos da mão em 3D, liberando assim o acesso de forma segura e com alta precisão.









Tão comum em filmes de ação, o sistema de identificação de íris é realidade graças ao avanço tecnológico no controle de acesso das empresas de segurança privada. Assim, em apenas dois segundos, é feita a identificação. Não é preciso ter nenhum tipo de contato com superfícies ou pessoas, além de alcançar ampla precisão de resultado, pois a íris é o identificador humano mais preciso após o próprio DNA.





Com um totem instalado em áreas comuns, o atendente permanece na central de controle e pode se comunicar com pessoas a pé ou em veículos para controlar o acesso e tirar possíveis dúvidas. O totem, portanto, tem comunicação bidirecional, com áudio e vídeo, dispensando o contato físico e funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana.





Segundo Fábio Reus, a solução pode atuar como recepção e atendimento, além de sua função principal de vigilância. E tudo respeitando o distanciamento social, afinal, o operador atua remotamente, no Centro de Controle da SegurPro.





As câmeras inteligentes reconhecem máscara e outros EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Dessa forma, funcionários que estejam negligenciado o seu uso poderão ser alertados.





Alguns ambientes podem demandar a reunião de pessoas. Portanto, para ter um olhar automatizado sobre a distância mínima segura, são usados analíticos de aglomeração baseados em inteligência artificial. Como consequência, emitem-se alertas personalizados para evitar a proximidade.





O olhar humano não é preciso tal qual o da máquina. Por isso, câmeras com analíticos de contagem evitam a aglomeração com o consequente controle de fluxo de pessoas que entram e saem num estabelecimento, como shoppings e pátios de escolas.

Usados com vários fins, os drones também podem ajudar a combater a propagação de vírus e bactérias. Eles são programados para sobrevoar grandes áreas ou espaços de difícil acesso, controlando aglomerações com alertas sonoros.









Tecnologia de ponta fará parte da rotina das empresas





Especialistas apontam que a pandemia apenas acelerou o uso da alta tecnologia no controle de acesso e na segurança privada.





Afinal de contas, pesquisa divulgada pela MarketsandMarkets apontou que a tecnologia usada no reconhecimento de imagem vem crescendo no mercado mundial. A previsão é que o setor invista até US$ 3,7 bilhões até 2025.





Projeção semelhante se repete no gerenciamento de temperatura. Em 2020, por exemplo, o mercado internacional investiu US$ 2,4 bilhões, mas o movimento deve chegar a US$ 3,2 bilhões em 2025.





A SegurPro já sentiu um crescimento de 40% nos negócios em 2020. A empresa já conta com cinco mil câmeras, duas mil portarias e 300 catracas controladas em empresas de diversos segmentos no país.





Para controlar esses diversos sistemas, foram investidos R$ 5 milhões no novo Centro de Gestão Operacional, em São Paulo. “No nosso novo Centro localizado em São Paulo, com a aplicação da mais alta tecnologia, monitoramos as operações de segurança e safety dos nossos clientes de qualquer lugar do mundo”, resume Reus.





