Como um gerenciador de tarefas gratuito pode te ajudar no trabalho remoto

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Plataforma Runrun.it está disponível para ajudar empresas com a rotina de organização de demandas durante home office (foto: Unsplash)

trabalho remoto já era considerado por muitos uma tendência para o futuro. Porém, o que não se esperava é que ele se tornasse, de certa forma, inevitável, ainda mais levando em consideração as recomendações do Ministério da Saúde para evitar a proliferação da Covid-19.

Dessa forma, para que o trabalho à distância seja verdadeiramente produtivo e organizado é importante utilizar ferramentas de comunicação e gestão modernas, tanto para a distribuição das atividades quanto para manter a comunicação entre os membros da equipe, garantindo a execução do que foi planejado.

No intuito de facilitar a adoção deste tipo de ferramenta, o Runrun.it, um software brasileiro de gestão e fluxo de trabalho, disponibilizou uma versão gratuita, voltada principalmente para micro e pequenas empresas, mas que pode ser usada por equipes de qualquer tamanho.





No plano “Grátis”, disponível a partir de março , equipes formadas por até cinco pessoas poderão organizar tarefas, gerenciando o tempo e o fluxo de trabalho através da plataforma.

Antonio Carlos Soares, co-fundador e CEO do Runrun.it, destaca a importância do uso de ferramentas de gestão e colaboração online para garantir a organização e a comunicação transparente, mantendo a produtividade em um cenário de trabalho remoto.

“Sabemos que o home office é uma opção para as empresas que desejam otimizar as atividades do colaborador e reduzir custos para os contratantes, por exemplo. Porém, ao nos depararmos com a delicada situação que o Brasil e o mundo enfrentam na luta contra o Coronavírus, muitas outras empresas se viram obrigadas a manter seus colaboradores em casa. Sendo assim, desejamos facilitar a gestão do trabalho dessas equipes, seja no escritório ou em seus lares”, pontuou Antonio Carlos.

A versão gratuita permite a abertura de 50 tarefas divididas em até 20 quadros, que visam a organização e a distribuição das atividades atribuídas às equipes.

“O uso da tecnologia surge como grande aliado na avaliação interna do fluxo de trabalho e, com o Runrun.it, os gestores poderão acompanhar de perto o que vem sendo produzido pelos colaboradores, tendo em mente a melhor forma de conduzir e gerenciar seu time”, completou o CEO. Além disso, a plataforma compartilha métricas e relatórios dos últimos 31 dias, facilitando o acesso a resultados palpáveis.

Além do uso de uma ferramenta de gestão, Antonio Carlos ainda ressalta a importância de estimular a comunicação entre os membros da equipe, e sugere que se criem rituais, como por exemplo, reuniões diárias, para gerar um senso de proximidade e de colaboração.

Aproveite para se organizar