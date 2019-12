5 motivos para você curtir a virada do ano no Réveillon Happiness 2020

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Divulgação/Produção)

A capital mineira reserva uma série de eventos que prometem animar a virada de ano. Entre eles está o super aguardado Réveillon Happiness 2020, que acontece no Mix Garden, em Nova Lima, no melhor do estilo all inclusive.

Marcado para o dia 31 de dezembro, a partir das 22h, a festa de boas vindas ao novo ano contará com seis atrações musicais, além de open bar e open food premium, com bebidas diversas e um menu gastronômico que promete surpreender o público.

De acordo com Alê Pampolini, um dos organizadores do evento, o público pode esperar uma noite animada e divertida, abrindo 2020 com chave de ouro.

“O Réveillon Happiness vem como uma novidade no circuito de réveillons de Belo Horizonte. A proposta é trazer uma noite muito alegre, confortável e com excelentes atrações, além, claro, do open bar e open food premium, com destaque à comida japonesa do Rokkon, nosso parceiro nesta iniciativa”, ressalta.

5 motivos para curtir o Réveillon Happiness 2020

Se você ainda está em dúvida do que fazer no réveillon e precisa de um empurrãozinho para se decidir, aqui vão alguns dos principais motivos que tornam o Réveillon Happiness 2020 a melhor opção.

1) All inclusive: open bar e comida boa

O Réveillon Happiness 2020 chega com a missão de proporcionar a melhor estrutura para o público. Por isso, oferece open bar, open wine, open drink e open food. Entre as opções do menu estão bebidas como Vodka Absolut, whiskies importados, Gin, espumante, vinhos tinto, rosé e branco, cerveja, refrigerante e água mineral.

Já o cardápio de comidinhas e petiscos conta com opções de comida japonesa servidas pelo Rokkon, além de delícias como canapés de salmão com cream cheese, barquinha de blanquet de peru recheada com ricota e tâmaras, mini coxinhas de carne seca com catupiry, pastelzinho, pãozinho de queijo recheado com cheddar e muito mais.

Para reforçar a noite com gastronomia de qualidade, opções de pratos quentes e sobremesas também estarão disponíveis, como escondidinho de mandioquinha com carne seca e parmesão, linguine ao béchamel, paella mineira e doces como mini churros recheados e tarte de chocolate com nozes.

Os ingressos seguem à venda a preço de 2º lote, mas, devido à alta demanda, podem aumentar a qualquer momento. Por isso, corra para garantir o seu.

2) Megaestrutura

Estruturado no Mix Garden, um espaço de luxo com 3 mil m² de área útil, o Réveillon Happiness une conforto e sofisticação para promover a melhor experiência para o público. O espaço será dividido em áreas de pista, mesa e lounges que variam entre dez e 20 pessoas.





Bloco Chama o Síndico é uma das atrações que prometem muita animação durante o Réveillon Happiness (foto: Divulgação/Produção)



3) Atrações animadas

A noite de ano novo recebe a agitação de três Djs e três bandas, entre elas um dos blocos de carnaval mais animados da capital mineira. Nas pick-ups, tocam os Djs Cacá de Brito, no estilo house music, e os Djs Stockler e Serreti, em open format.

Além deles, a banda Baile do Maguá apresenta ritmos brasileiros que prometem embalar o público, que também curte ao som do pagode retrô do grupo Deixa Comigo. Por fim, mas não menos importante, está o show do Bloco Chama o Síndico, criado para homenagear grandes nomes da música como Jorge Ben Jor e Tim Maia.

4) Fácil acesso

O evento será sediado no Mix Garden, localizado no Jardim Canadá, em Nova Lima, a pouquíssimos quilômetros (cerca de 14 km) de Belo Horizonte. Por estar próximo à BR 356, é possível chegar ao Mix Garden com tranquilidade, seja pela região Oeste ou Centro-Sul de BH. Para quem precisa ir com carro próprio, o local de eventos oferece estacionamento com capacidade para até 300 veículos.

5) Valores atrativos

O Réveillon Happiness 2020 apresenta o melhor custo-benefício para quem quer brindar o novo ano sem se preocupar com nada. No segundo lote, os ingressos podem ser adquiridos com valores a partir de R$ 240 e com tudo incluso. Mas corra, o lote pode acabar a qualquer momento. Confira aqui e aproveite para comprar.