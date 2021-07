Psicóloga Juliana Schaun é ofendida pelo marido durante transmissão ao vivo

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Uma situação inusitada aconteceu nos estúdios da AF Digital, em Belo Horizonte. Luan Benfica, sócio e marqueteiro, da mesma empresa em que a noiva estava fazendo apresentação, foi flagrado invadindo o evento ao vivo ( veja o vídeo completo ), assistido por mais de 10 mil pessoas, pronunciando palavras ofensivas e insinuando que a roupa da sua esposa estava o envergonhando.





Juliana Schaun, psicóloga, referência na defesa de causas feministas e detentora de várias campanhas de empoderamento feminino ficou em choque. Enquanto tentava dialogar, mas sem sucesso, optou por interromper a transmissão. As imagens viralizaram nas redes sociais, na noite desta segunda-feira, 12.





O que ninguém esperava, é que tudo não passava de uma campanha de conscientização sobre relações abusivas e que muitas vezes são normalizados. Imediatamente a live voltou ao ar com a mensagem da psicóloga:





“Gerou incômodo aí? Pois é, mas pensem, quantas de vocês já passaram por situações como essa, ou amigas próximas, onde o parceiro acredita ser dono do seu corpo e das suas escolhas? Te controla, te aprisiona, mas você não consegue sair da relação. Já parou pra pensar porque 1 em cada 3 mulheres já vivenciaram agressões psicológicas do parceiro? Você já esteve ou está em um relacionamento onde você tem que se preocupar com o que vai vestir, para onde vai direcionar seu olhar, se pode sorrir, se pode cumprimentar? É uma pressão tão grande que hoje mulheres têm desenvolvido cada vez mais transtornos ansiosos e depressivos decorrente de relações amorosas".





Parceiros no dia a dia e nos negócios





O casal ficou conhecido nas redes sociais pelo seminário: O Poder Libertador de se Amar. A partir disso resolveram expandir a palestra para o mercado de educação profissional e de desenvolvimento pessoal. Juntos já produziram diversos cursos gratuitos disponíveis no Youtube e cursos mais amplos dentro da plataforma Hotmart. Para conhecer mais, acesse o perfil instagram.com/psi.julianamatos





Quem é Juliana Schaun?





Juliana é psicóloga formada pela PUC MINAS, especializada em transtornos ansiosos e depressivos pela Albert Einstein e em psicanálise pelo NAPPSI BH.





Escritora, influencer e detentora do curso “O Poder Libertador de se Amar”. Juliana já ajudou milhares de mulheres a se libertarem de ciclos repetitivos através do autoconhecimento e desenvolvimento de autossuficiência emocional. Hoje com mais de 130 mil seguidores no instagram continua transformando a vida de milhares de mulheres pelo mundo.





A psicóloga acredita no poder transformador do conhecimento, e que se faz urgente que mulheres se emancipem.





“O patriarcado mata mulheres todos os dias, e outras são mortas em vida vivendo em função de padrões de beleza, de relações abusivas e falta de amor próprio. É urgente que as mulheres possam conhecer suas verdadeiras potencialidades, que questionem papéis impostos como casamento e maternidade compulsória. O que eu luto diariamente é pelo amor e pela liberdade, pela voz feminina. Falar de igualdade de gênero é superficial e não é a saída, o que precisamos é que mulheres sejam emancipadas e verdadeiramente sujeitas desejante da própria vida, caso contrário continuaremos sendo desumanizadas. Não somos só números e estatística, somos pessoas que merecem amor e respeito, a começar pelo próprio”, diz Juliana.





Em suas redes sociais Juliana traz além dos conteúdos autorais, o programa “Clube das Onze”, no qual convida diversas profissionais para discutirem temas relevantes como: dietas e padrões de beleza, feminismo, amor próprio, dependência emocional, questões raciais e de gênero, feminilidade, autoconhecimento, familiares tóxicos, machismo e misoginia. O programa vai ao ar sempre às terças e quintas, às 23h.





A psicóloga relatou ainda, que acredita sim, no poder da transformação que as redes sociais proporcionam, já que através de seu perfil alcança centenas de mulheres que precisam ser acolhidas.









Posicionamento digital





Através do posicionamento digital e produção de conteúdo, Juliana Schaun expandiu seus atendimentos fundando a clínica Avançar Health, com atendimentos terapêuticos através da psicanálise em todo o mundo.





“O digital me proporcionou a oportunidade de transformar e ajudar pessoas ao redor de todo o mundo. Hoje não há mais muros que me separem de quem precisa, eu consigo trabalhar, educar e transformar a vida das pessoas aonde elas tiverem”, afirma.





Hoje a equipe da clínica, fundada por ela, conta com uma equipe de três psicólogas que atendem a demanda. Por indisponibilidade de agenda, Juliana não consegue atender.





“No início da minha carreira eu tinha muitas inseguranças e incertezas, a prospecção de clientes não é fácil, na faculdade ensinam muitas crenças que nos limitam, nos fazem acreditar que é impossível ter uma vida estável financeiramente trabalhando com psicologia. Ao longo do que eu ia crescendo eu via que isso era uma mentira, se fosse verdade não teria mais de 500 pessoas na minha lista de espera, aguardando por um atendimento. Foi então que resolvi iniciar o processo de capacitação de psicólogos para se posicionarem digitalmente para alcançar resultados como os meus, e assim criei o método FFP que hoje conta com mais de 100 alunos. E, como não fazia sentido manter uma lista de espera desse tamanho, capacitei mais 3 profissionais que, sob minha supervisão, fazem atendimentos on-line ao redor do mundo”, finaliza.





Quem é Luan Benfica





Sócio fundador da AF Digital e gestor empresarial da Fundação Getúlio Vargas, Luan sempre apostou em propagandas ousadas e de rápido engajamento. Invadir a live foi uma das várias sacadas digitais que o empreendedor já praticou.





“Quando eu conto a ideia, todo mundo acha uma loucura! Eu fico mais animado ainda a partir disso. No marketing é assim: ou você faz primeiro ou outro faz. Não podemos perder tempo. A loucura faz parte do jogo”, diz Luan.





Seu papel dentro da empresa é alavancar pessoas que possuem um conhecimento singular e que querem transformar em cursos, tornando-os uma fonte de renda.





“Todo conhecimento tem valor. Se você sabe algo e quer ensinar, pode ter certeza que em algum lugar do mundo alguém quer consumir o seu conhecimento. A educação transforma vidas e hoje tenho a felicidade de morar no Brasil, líder no segmento de educação digital”, conclui.





Nos últimos anos, estar presente no comércio on-line tornou-se essencial para grande parte das empresas, devido à quantidade de benefícios trazidos por este canal de vendas.





Com a pandemia e as restrições ao funcionamento de lojas físicas, o e-commerce adquiriu ainda mais importância, sendo crucial para que muitos negócios mantivessem suas operações de vendas ativas.





Em 2021, a aderência ao comércio on-line tende a crescer ainda mais. E com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, o ano que vem promete avanços e mudanças importantes na esteira da transformação digital corporativa.





Foi então que os amigos e fundadores da AF Digital, Luan Benfica, Guilherme Castelo e Juliana Schaun, decidiram abrir mão dos outros negócios e passaram a dedicar toda energia na expansão da agência. Sem dúvida, 2021 trouxe crescimento e muitas mudanças para a área de vendas on-line. A internet se tornou imprescindível e abriu oportunidades para empresas que não cogitavam o meio digital como frente prioritária de negócio.

Seminário "O Poder Libertador de Amar"





O evento acontecerá do dia 12 ao 16 de julho, com apresentação de 5 profissionais especializadas na saúde mental da mulher. Serão abordados temas como relacionamentos, autoestima, amor próprio e autossuficiência.





