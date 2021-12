Conheça a 1ª cidade inteligente inclusiva do mundo construída no Brasil

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Smart City Laguna, no Ceará (foto: Planet Smart City/Divulgação)



Moradias integradas, sustentáveis e em equilíbrio com o meio ambiente: algo que parecia cada vez mais distante de toda a população agora passa a ser um projeto real por meio da chegada das cidades inteligentes





As cidades inteligentes trazem para a população, de forma bastante acessível, empreendimentos que oferecem muito mais que moradias, mas também bem-estar, cultura, educação, saúde e acesso aos itens básicos que todos os cidadãos precisam ter para viver com dignidade.





A seguir, entenda como funciona uma cidade inteligente e conheça a Planet Smart City , líder global no ramo que trouxe aos leitores do Portal uma promoção exclusiva de fim de ano para morar em um desses locais únicos e exclusivos no Brasil. Confira!





Em primeiro lugar, o que é uma cidade inteligente?

Cidades inteligentes são sistemas de pessoas que interagem e fazem uso da tecnologia e dos recursos de forma, como diz o próprio nome, inteligente. Assim, o desenvolvimento urbano é baseado na sustentabilidade, atendendo às necessidades básicas dos moradores nos níveis econômico, operacional, social e ambiental e trazendo um maior equilíbrio entre meio ambiente e cidade.

Para ser considerado uma cidade inteligente, o projeto precisa atender aos seguintes requisitos:

Economia e negócios: a cidade inteligente deve ser um terreno fértil para o desenvolvimento econômico, com foco em produtividade e novos negócios.

a cidade inteligente deve ser um terreno fértil para o desenvolvimento econômico, com foco em produtividade e novos negócios. Meio ambiente: o desenvolvimento de uma cidade inteligente deve estar ligado à preservação ambiental, com índices de emissões de gás carbônico e metano abaixo da média global e com acesso ao saneamento básico.

o desenvolvimento de uma cidade inteligente deve estar ligado à preservação ambiental, com índices de emissões de gás carbônico e metano abaixo da média global e com acesso ao saneamento básico. Mobilidade e urbanismo: a cidade inteligente deve ter alto grau de mobilidade e com notas altas em urbanização, ruas bem pavimentadas e monitoradas.

a cidade inteligente deve ter alto grau de mobilidade e com notas altas em urbanização, ruas bem pavimentadas e monitoradas. Sociedade: a cidade inteligente precisa dar acesso à cultura e oferecer um bom nível de educação, além da coexistência entre pessoas de diferentes origens.

a cidade inteligente precisa dar acesso à cultura e oferecer um bom nível de educação, além da coexistência entre pessoas de diferentes origens. Tecnologia e inovação: ela também precisa ter acesso à internet, banda larga e telefonia móvel.





Smart City Laguna, no Ceará (foto: Planet Smart City/Divulgação)





Conheça a Planet Smart City: líder global em cidades inteligentes





Não dá para falar de cidades inteligentes sem falar da Planet Smart City, uma empresa global que projeta e constrói cidades e bairros e que coloca as pessoas no centro da questão. Foi fundada em 2015 pelos especialistas no mercado imobiliário Giovanni Savio e Susanna Marchionni e é presidida pelo físico e empresário Stefano Buono.





A Planet foi criada a partir de uma ampla pesquisa sobre o déficit habitacional mundial e sobre a qualidade das moradias acessíveis em países emergentes. Hoje, a empresa tem a missão de reduzir o déficit habitacional mundial, oferecendo a todos a oportunidade de viver em um lar melhor.





Isso é possível devido às suas equipes multidisciplinares, que integram soluções inovadoras em arquitetura, tecnologia, meio ambiente e inovação social para oferecer moradias de alta qualidade a preço acessível para a população do mundo inteiro.





De acordo com Rafael Santana, Gerente de Marketing, “o foco principal é oferecer uma infraestrutura de alto padrão que vai desde a criação do masterplan da cidade planejada até as estruturas de esgoto, água, energia elétrica e pavimentação”.





Dessa forma, a empresa entrega muito mais do que apenas residenciais, mas sim empreendimentos automatizados, integrados e apoiados pelo Planet App, o aplicativo gratuito que ajuda a gerir as moradias da Planet.









Além disso, a Planet também trabalha em parceria com desenvolvedores em todo o mundo para revitalizar construções e comunidades já existentes, adaptando-se, claro, à cultura e às necessidades locais. Exemplos disso são o bairro Quartiere Giardino, em Milão (Itália), em parceria com o Palladium Group, e a consultoria prestada para o REDO, o primeiro bairro inteligente inclusivo da mesma cidade, financiado pelo Lombardy Real Estate Fund e gerido pelo REDO SGR.





Expandindo suas operações globais, a empresa implantou um Centro de Competência em Maharashtra, na Índia, e irá construir mais de 1.000 apartamentos inteligentes em parceria com a incorporadora Kolte Patil Developers Limited. Segundo com Rafael Santana, ainda há em Turim, na Itália, outro Centro de Competência com um time multidisciplinar dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções que integram tecnologia à qualidade de vida dos moradores das cidades inteligentes.





Aumento de capital: uma grande oportunidade para a Planet Smart City





Com sede em Londres e com escritórios no Brasil, na Índia e na Itália, a Planet Smart City acaba de levantar US$200 milhões (ou seja, R$1 bilhão) em rodadas de captação. Além disso, há ainda a possibilidade de uma abertura de capital na Bolsa de Valores norte-americana Nasdaq até o fim do ano de 2023.





Uma parte inicial do aporte, ou seja, cerca de US$53 milhões (que representa cerca de R$265 milhões), foi realizada por mais de 300 investidores, e o restante será levantado nos próximos dez meses. A nova rodada ocorreu em 2016, quando a Planet levantou US$150 milhões (cerca de R$750 milhões).





De acordo com Susanna Marchionni, CEO da Planet Smart City na América Latina, os fundos serão uma forma de expandir as ações da empresa no nosso país: “o Brasil está entre os cinco países com maior déficit habitacional em todo o mundo e estamos muito satisfeitos em oferecer um novo conceito de morar, com mais qualidade, tecnologia e serviços. Nosso conceito vem sendo muito bem recebido no Brasil e vamos acelerar o crescimento aqui”.





Além disso, de acordo com Rafael, todos os envolvidos podem ganhar com esse investimento: “os projetos podem se beneficiar pela injeção de capital e valorização do metro quadrado de compradores de lotes que visam o investimento. Para os moradores, significa mais investimento em tecnologia e infraestrutura”.





A Planet Smart City já possui quatro projetos no Brasil





A proposta da Planet Smart City já é um sucesso no Brasil. Por aqui, a empresa está construindo quatro projetos grandiosos: a Smart City Laguna, no Ceará; a Smart City Natal, no Rio Grande do Norte; a Smart City Aquiraz, também no Ceará); e o Viva!Smart, em São Paulo. Juntas, essas cidades inteligentes oferecem moradia de qualidade para milhares de pessoas. Conheça:





Smart City Laguna, no Ceará

Considerada a primeira cidade inteligente inclusiva do mundo, a Smart City Laguna está localizada em uma área de 330 hectares em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, a 55 km de Fortaleza e a 20 minutos do litoral cearense.





A primeira etapa do projeto já foi entregue em 2018 e a segunda etapa está com em obras, com previsão de conclusão até este mês. Já estão prontas 364 casas e já existem mais de 200 famílias morando no local, que abrigará 20 mil pessoas no total.

Smart City Laguna, no Ceará (foto: Planet Smart City/Divulgação )

Smart City Natal, no Rio Grande do Norte

Localizada em São Gonçalo do Amarante (RN), a 20 km da capital Natal e a 8 km do Aeroporto Internacional, a Smart City Natal está em construção e ocupa uma área de 170 hectares. Com previsão de conclusão em 2022, já possui 100 casas prontas, 66 em construção e mais de 70 famílias abrigadas.

Smart City Aquiraz, no Ceará

Lançada recentemente, a Smart City Aquiraz está localizada a 20 minutos de Fortaleza e é planejada para 18 mil pessoas em uma área de 200 hectares. Com 44 hectares, sua primeira etapa foi entregue e 60 famílias já foram abrigadas - agora, mais 140 casas estão em construção.

Smart City Aquiraz, no Ceará (foto: Planet Smart City/Divulgação )

Viva!Smart, em São Paulo

São Paulo também entrou nessa nova tendência! Em parceria com a Inloop, empresa de investimento no mercado imobiliário, está sendo lançado o Viva!Smart, projeto composto por empreendimentos em Bela Vista, Itaquera, Barra Funda e Freguesia do Ó, totalizando 2.500 apartamentos.

O de Bela Vista é o primeiro deles, contendo 240 apartamentos e cinco lojas comerciais. O condomínio já está completamente vendido, foi entregue e já está recebendo os moradores.





Os impactos dos projetos da Planet para a população brasileira

Os projetos da Planet Smart City possuem uma grande vantagem: eles apresentam impactos sociais positivos não apenas sobre os residentes das cidades inteligentes, mas também sobre quem vive nas comunidades vizinhas, já que todo o projeto é pensado estrategicamente e em escala.

Confira alguns dos impactos positivos dos projetos:





dez mil residentes e vizinhos se beneficiaram de cursos educacionais e eventos comunitários realizados no Smart City Laguna desde 2016;

os Hubs de Inovação da Planet possuem Wi-Fi gratuito, espaços de coworking, computadores compartilhados, cinema, biblioteca, ateliê de costura e cursos gratuitos de informática, inglês e empreendedorismo;

a construção da Smart City Laguna criou empregos para 500 pessoas locais por meio de treinamentos e capacitação de funcionários, para que possam ter oportunidades de emprego no futuro;

atividades gratuitas de educação, artes e engajamento cultural;

os Gestores Sociais capacitam as comunidades para tirar proveito das ferramentas disponíveis e co-criar a vizinhança para o bem maior de todos;

a Planet alinha seu trabalho com nove Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS): educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, indústria inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis e parcerias e meios de implementação.





Hub de Inovação Smart City Laguna, no Ceará (foto: Planet Smart City/Divulgação)

Planet Smart City: aproveite a campanha de fim de ano!





