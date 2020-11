Vai reformar? Aproveite e invista em segurança eletrônica

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Você provavelmente já escutou muito que a segurança hoje em dia não é mais um luxo, e sim uma necessidade. Bom, essa afirmação não poderia ser mais verdadeira. Em um mundo no qual as cidades se tornam cada vez mais populosas e os índices de violência crescem, é preciso saber como proteger nossas residências. Assim, incluir a segurança eletrônica em nosso cotidiano é mais que importante.





Por isso, se você vai reformar a sua casa, incluir a segurança eletrônica desde o projeto inicial deve ser uma prioridade. Reservar lugares específicos para a instalação de alarmes, câmeras e outros métodos é algo que precisa de planejamento prévio. Mas, antes de mais nada: você sabe por que é importante reafirmar a segurança da sua residência?





Muita gente ainda hesita em instalar esse tipo de serviço, seja por fatores financeiros ou por não ver necessidade. Por isso, hoje vamos esclarecer motivos pelos quais você deve apostar na segurança eletrônica desde a reforma da sua casa!





Vem com a gente.





1. Sistemas de segurança diminuem a violência





Bem, o primeiro ponto a se pensar é que a violência tem índices crescentes, principalmente nas grandes cidades. Então, conferir maior segurança aos seus familiares e proteger a integridade física de todos que vivem com você é prioridade. Se você já vai investir na reforma da sua casa, por que não incluir algo que te trará tranquilidade e proteção todos os dias?





Ao constatar que há câmeras de segurança ou afins nas proximidades, o indivíduo que pretende invadir se sente intimidado, o que diminui as incidências de invasões e até mesmo crimes mais preocupantes. Além disso, a segurança patrimonial é outra coisa preservada. Perder bens materiais pode ser bem custoso, mesmo que você tenha seguro; assim, esses riscos são perfeitamente evitáveis se você contar com um sistema de segurança eletrônica.

2. Monitoramento que te dá tranquilidade





Ficar se preocupando com arrombamentos ou invasões sempre que você chega em casa é algo muito ruim, gerando preocupações e tomando o seu tempo diariamente. Contando com um monitoramento 24h, seja pela câmera de segurança, porteiro eletrônico ou alarme, você fica tranquilo o dia inteiro. Não é preciso se preocupar com nada!





O alarme, por exemplo, aciona a central de atendimento responsável, que atenderá ao chamado prontamente. Assim, se você está planejando reformar sua residência, contar com pelo menos um método de proteção eletrônica te dá tranquilidade diária e você não se preocupa com a segurança da sua família. Há todo um suporte por trás, que te auxilia em momentos de risco, e melhor de tudo: os evita.





3. Segurança eletrônica + Tecnologia





As soluções em segurança eletrônica contam com a tecnologia para sua construção, e novas versões surgem a todo momento. Por isso, erros são algo raríssimo quando falamos desse tipo de proteção.





O sistema de alarme residencial, que já citamos, funciona por meio de linhas telefônicas que são interligadas à central de atendimento. Há sensores de presença instalados em locais específicos e que são acionados sonoramente quando algo está errado. Então, um comando é enviado à central em meio a atividades suspeitas, protegendo os moradores. Percebeu como a tecnologia é essencial nesse processo?





Pense que você já irá gastar dinheiro com diversas melhorias para a sua casa. Os gastos para a instalação da segurança eletrônica são mínimos quando comparados ao prejuízo que invasões ou outros crimes podem causar à sua moradia e à sua família! Assim, é muito melhor precaver do que remediar, e a tecnologia confere total qualidade e precisão a essa proteção.

4. Identificação dos indivíduos





Além do monitoramento constante, é possível identificar pessoas suspeitas ou responsáveis por invasões na sua residência. As gravações das câmeras de segurança, hoje com o apoio da tecnologia, mostram com clareza a identidade das pessoas, tornando o cotidiano ainda mais seguro para você e sua família. Por isso, considerar um desses mecanismos para a sua casa é fundamental para a segurança geral de quem vive com você.





Além de ser importante por questões de proteção, a segurança eletrônica na reforma da sua casa é algo muito visual. Então, planejar previamente para que tudo se alinhe é uma boa ideia. Assim, tudo isso pode ser pensado desde o início do projeto.





Se você reservar os locais destinados à instalação dos itens de segurança, deixando os fios ocultos e tomando os devidos cuidados para não errar medidas, as chances de um ótimo acabamento são bem maiores. Com isso, acompanhar e instruir os profissionais responsáveis pela reforma é fundamental se você escolher seguir por este caminho.





