Shoppings de BH vão distribuir mais de R$2 milhões em prêmios

à procura do presente perfeito nas Batem os sinos... o Natal está chegando. É tempo de paz, amor, celebração e compras! De acordo com pesquisa da Teads em parceria com a Netquest, 82% dos brasileiros planejam comprar presentes para a data como forma de agradar àqueles que amam, ainda mais depois de um ano tão difícil como 2020. E apesar do crescimento dos e-commerces, muita gente vainas lojas físicas . Justamente para conferir de pertinho o que está adquirindo.

Atentos a isso, os principais shoppings de Belo Horizonte se uniram para promover uma campanha incrível de fim de ano e oferecer uma experiência inesquecível aos seus clientes em compras. O BH Shopping, o DiamondMall e o Pátio Savassi inauguraram suas decorações no dia 14 de novembro e quem for conferir o clima natalino em um deles, vai vivenciar toda a magia das decorações com muita segurança em relação aos protocolos de prevenção à COVID-19.





E não é só isso: a rede Multiplan, responsável pelos três shoppings, ainda preparou prêmios e experiências incríveis aos visitantes durante esse período de festividades.

Natal na Multiplan: R$2 milhões em prêmios em sorteios semanais

Além das decorações, os visitantes dos três shoppings mais famosos da capital também poderão participar da Promoção de Natal.

A cada R$500 em compras, até o dia 30 de dezembro, o cliente recebe um número da sorte e concorre a vales-compras de R$10 mil e R$100 mil, sorteados semanalmente. Ao todo serão R$2 milhões em prêmios.

No DiamondMall e no Pátio Savassi serão sorteados 30 vales-compras de R$10 mil e três de R$100 mil; já no BH Shopping, serão sorteados 80 vales-compras de R$10 mil e três de R$100 mil.

Seguindo as medidas de segurança, este ano os cupons serão validados somente pelo aplicativo da Multiplan, o Multi. Com o app é possível cadastrar as notas fiscais de forma simples e rápida; além de outras facilidades como pagamento do estacionamento, ofertas e consulta às informações relacionadas a lojas e serviços.

Para fazer download do app, acesse o site do Multi e aproveite as experiências que os shoppings oferecem com muito mais praticidade e segurança.

Papai Noel Virtual e Árvore do Bem: um Natal ainda mais mágico

As surpresas de Natal dos shoppings da rede Multiplan não acabam por aí. Outra grande atração é o Papai Noel Virtual. Uma alternativa encontrada para garantir a presença do bom velhinho e seguir as normas de segurança necessárias. A foto também é virtual, tirada por meio de um totem no qual é possível escolher até a roupa do Papai Noel. A lembrança é impressa na hora e é gratuita.





Além disso, os shoppings têm a Árvore do Bem para os visitantes que quiserem ajudar crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social a terem um fim de ano mais especial. Para participar dessa corrente de solidariedade, basta pegar uma carta na árvore - que contém o nome da instituição e do beneficiário -, comprar o presente solicitado e depositá-lo em uma das caixas espalhadas pelo shopping para que os ajudantes do Papai Noel possam fazer a entrega.





Segurança na hora das compras

Em prevenção à Covid-19, a rede Multiplan desenvolveu um rigoroso protocolo de segurança e também adotou medidas de proteção para preservar a saúde e o bem-estar de visitantes e colaboradores.

Dentre as medidas: limpeza e assepsia de todos os ambientes, aferição de temperatura nas entradas, uso obrigatório de máscaras, instalação de pontos com dispensadores álcool em gel, demarcações de distanciamento entre pessoas e o afastamento das mesas nas praças de alimentação.

Confira o horário de funcionamento dos três shoppings durante o fim de ano:

BH Shopping

Funcionamento: seg a sáb, das 12h às 21h | 20/12 (dom) das 12h às 21h

Supermercado: seg a sáb, das 8h às 21h | dom, de 8h às 18h

Lotérica: seg a sáb, das 10h às 18h

Correios: seg a sex, das 12h às 20h

Farmácia: diariamente das 9h às 21h

Restaurantes e praça de alimentação: seg a sáb das 11h às 22h | 20/12 (dom) das 11h às 21h

Opera com delivery e drive thru

DiamondMall

Funcionamento: seg a sáb, das 12h às 21h | 20/12 (dom) das 12h às 21h

Supermercado: seg a sáb, das 7h às 22h | dom das 7h às 21h

Lotérica: seg a sex, das 10h às 19h | sáb das 12h às 18h

Farmácia: seg a sáb, das 9h às 22h | dom das 9h às 21h

Restaurantes e praça de alimentação: seg a sáb das 11h às 22h | 20/12 (dom) das 11h às 22h

Opera com delivery e drive thru

Pátio Savassi

Funcionamento: seg a sáb, das 12h às 21h | 20/12 (dom) das 12h às 21h

Supermercado: diariamente das 7h às 21h

Restaurantes e praça de alimentação: seg a sáb das 11h às 22h | 20/12 (dom) das 12h às 21h

Opera com delivery e drive thru

