O que muda na higienização empresarial no cenário pós-pandemia?

Um dos maiores impactos da COVID-19 está sendo na forma com que pessoas e empresas lidam com a limpeza e higiene. Pode-se dizer que essas questões nunca foram levadas tão a sério, e por mais que a pandemia ainda não tenha acabado, muitos já se perguntam: como será o cenário futuro?





Não temos muita certeza do que virá, mas é possível aprender e nos preparar com as evidências do presente e também do passado, como explica a MPires, empresa especializada em limpeza profissional.





Muito além da prevenção da COVID-19





Os cuidados com a higienização, seja ela pessoal ou dos ambientes, são comprovadamente uma das principais formas de contenção da proliferação do coronavírus. Mas não apenas desse microrganismo.





Pense bem: existem muitas outras doenças infectocontagiosas que podem ser transmitidas por via respiratória, superfícies e objetos contaminados, como gripe, conjuntivite, sarampo e meningite.





Caso não tenham uma limpeza minuciosa e de qualidade, os ambientes corporativos podem facilmente se tornar focos de transmissão de qualquer uma dessas doenças. Afinal, eles costumam ser fechados, utilizar ar condicionado e abrigar uma grande quantidade de pessoas, sejam elas parte da equipe ou da clientela.





Mas como garantir uma higienização com excelência para empresas daqui pra frente?





A realidade da COVID-19 evidenciou e nunca é demais reforçar:





Utilizar apenas produtos de limpeza profissionais, que são certificados pela ANVISA; Adotar maquinários, materiais e EPIs de qualidade; Treinar periodicamente a equipe responsável pela limpeza; Ter e seguir à risca uma rotina de limpeza.





Esses passos devem ser adotados em conjunto. Dessa forma, as organizações asseguram:





Saúde e bem-estar dos colaboradores





Para desenvolver uma rotina minuciosa, é imprescindível considerar todos os espaços e os cantos mais aparentemente “inofensivos”. Afinal, todo local importa, pode ser foco de transmissão de alguma doença e deve fazer parte do alvo da higienização.





Pense nos banheiros como exemplo. Eles devem ser higienizados por toda a sua extensão, dos pisos, portas, vasos sanitários e pias às maçanetas, dispensers e botões de descargas. Afinal, diversas pessoas vão utilizá-los e encostar nas superfícies, que podem estar carregadas de microrganismos.





O que traz outra questão à tona: é preciso também sempre disponibilizar água corrente, sabão de qualidade e papel toalha (evite secadores, pois eles podem acumular e distribuir agentes infecciosos pelo ambiente e nas próprias mãos de quem for secá-las!). Além de dispensers com álcool em gel 70% em locais estratégicos, como perto da entrada do estabelecimento e dos banheiros.





Seguindo essa rotina à risca e utilizando produtos profissionais, elimina-se adequadamente os agentes infecciosos das superfícies de todos os ambientes, reduzindo as chances de contaminação e transmissão de doenças.





Assim, a empresa mantém funcionários mais saudáveis, o que pode contribuir para a produtividade, qualidade do produto desenvolvido ou serviço prestado e ainda trazer economia, por evitar a necessidade e gastos com substituição e treinamento de novo pessoal.





Melhoria da popularidade no mercado





Em qualquer ambiente corporativo, independente do segmento, as aparências são muito importantes. São elas que vão construir a imagem que os clientes terão daquele local para, a partir disso, conscientemente ou não, decidir se irão permanecer no espaço, consumir, querer retornar, tornar-se clientes assíduos ou regredir e não voltar.





Mas a importância de uma boa higienização também vai muito além das aparências.





Considere os restaurantes e hospitais. Em ambos, vidas podem ser colocadas em risco. Nos restaurantes, uma má higienização pode ocasionar o acometimento de infecções alimentares em diversas pessoas, o que pode resultar em denúncias junto à ANVISA e até em processos. No caso dos hospitais, essa negligência pode aumentar os índices de infecção hospitalar, que no Brasil, segundo a OMS, atingem entre 13 e 15% dos internados.





Por tudo isso, é muito importante que as empresas estejam sempre devidamente preparadas e higienizadas. Afinal, de nada adianta ter um discurso que alegue o cuidado com o planeta e com os clientes se os ambientes físicos não seguem a mesma premissa.





É a junção do discurso com as ações que vai moldar as impressões que as pessoas vão criar e disseminar dos estabelecimentos, seja pelo boca a boca, no Google ou sites de avaliação, influenciando na procura e popularidade da empresa.





Em dia com a NR 24





Ao adotar os quatro passos citados para ter uma higienização de qualidade, a empresa também fica em dia com a NR 24, Norma Regulamentadora que assegura que os funcionários de qualquer estabelecimento devem ter condições dignas de trabalho.





Ela aborda os âmbitos do conforto e da higiene em diversos quesitos, como instalações sanitárias, vestiários, cozinhas, refeitório, alojamento e vestimentas.





Além dos benefícios dos produtos profissionais, que não apresentam riscos à equipe e eliminam adequadamente agentes infecciosos, quando utilizados nas condições adequadas, os maquinários e materiais de qualidade também são muito importantes. É imprescindível adotar os que sejam mais ergonômicos e de fácil uso, para assim os funcionários terem ganhos no bem-estar, na saúde e também na produtividade.





E com uma rotina adequada, a empresa está sempre preparada, inclusive para possíveis fiscalizações de cumprimento da norma.





Leve hoje mesmo a limpeza do futuro para a sua empresa





A limpeza do futuro é aquela que se preocupa e cuida de forma meticulosa do ambiente e de todos que permanecem ou passam por ele. É aquela que possibilita qualidade, saúde, segurança, economia e melhoria na produtividade, independente do contexto. Ela é a limpeza por meio de produtos profissionais, que traz todos esses benefícios e é a especialidade da MPires há 70 anos.





