Novos lares: pandemia fez as pessoas repensarem o seu modo de viver

(foto: Divulgação/MIP Edificações)



2020 foi um ano desafiador. O isolamento por coronavírus trouxe impactos e ressignificados para a vida das pessoas, suas relações e o seu modo de viver. Adaptar-se às necessidades e tendências do mercado imobiliário tem sido um desafio para muitas construtoras. Repensar e adaptar, nesse contexto, é fundamental.





A busca por mais espaço, qualidade de vida e contato mais próximo com a natureza foram algumas das demandas que mais cresceram com a pandemia de Covid-19. Entender o jeito de viver e se adaptar ao mercado são missões da construtora mineira MIP Edificações, que soma mais de 28 anos de tradição no mercado.





Em setembro deste ano, a MIP lançou o primeiro condomínio de hectares, o Terras Altas. Aos pés da Serra da Moeda, o projeto reúne a comodidade e a tranquilidade da natureza. O lançamento foi um sucesso, já com quase 60% do empreendimento vendido. A construtora acredita que, até o final de 2020, serão cerca de 80%: "Contamos com um mix diferenciado de produto que consegue atender a várias dessas novas demandas ao mesmo tempo", conta Marco Antônio Carneiro, Diretor-Presidente da MIP Edificações.









Covid-19 e seus impactos no mercado imobiliário





A pandemia de Covid-19 teve impactos diretos no setor de imóveis. Além da mudança do perfil do consumidor, a taxa Selic segue na sua mínima histórica desde outubro. O momento é propício para quem deseja investir. "Sentimos o primeiro impacto da pandemia, mas conseguimos reverter nossos resultados graças aos nossos lançamentos deste ano. Em apenas 4 meses, atingimos 52% de vendas do nosso estoque.", afirma Jamille Barra, Gerente de Marketing da MIP Edificações.





O portfólio diferenciado da construtora mineira chama atenção. Ele reúne loteamentos, condomínios fechados e rurais, e empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão, na capital mineira e RMBH. Na pandemia, os loteamentos e condomínios foram protagonistas - "as pessoas estão cada vez mais em busca de mais espaço", explica a Gerente de Marketing.

O Terras Altas já conta com quase 60% do empreendimento vendido (foto: Daniel Mansur)





Em um mercado que sempre aposta no mesmo, a MIP se destaca. A construtora seguiu com suas operações durante a pandemia, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, e manteve seus compromissos e prazos com todos os seus clientes. "Mesmo com a pandemia, mantivemos os lançamentos e tudo aconteceu em um momento certo. O nosso maior aprendizado em 2020 foi manter o foco nos objetivos da empresa", conta o Diretor-Presidente da MIP.





Repense seu modo de viver





Este ano tudo mudou e muitas pessoas repensaram seu modo de viver. O home office se popularizou, e o lar se transformou também em local de trabalho. A usabilidade do espaço passou a ser questionada e também ressignificada. Os espaços coworking, por exemplo, já eram uma proposta nos empreendimentos da MIP Edificações, como no Savassi 1022, Lourdes 1580, Alvarenga 584 e Martim 440 - último lançamento da construtora mineira.

(foto: Divulgação/MIP Edificações)

"O comportamento das pessoas mudou e começamos a nos adaptar. Em nossos projetos, buscamos uma resposta rápida ao mercado. Fizemos alterações na planta do Martim 440, buscando essa readaptação", conta Jamille Barra.





Assinado por um dos escritórios mais renomados do mercado, a Farkasvölgyi Arquitetura, o Martim 440 conta com um design contemporâneo e um projeto paisagístico com amplo jardim integrado ao ambiente urbano.

Fachado do edifício Martim 440 (foto: Divulgação/MIP Edificações)

Além de eclusas de entrega, que diminuem o contato do morador com o entregador, o empreendimento conta com espaço gourmet, adega climatizada, lounge gourmet, entre outros atributos.

Adega climatizada do edifício Martim 440 (foto: Divulgação/MIP Edificações)

A MIP Edificações lançou também em 2020, o condomínio de hectares Terras Altas, e 3 loteamentos na região de Casa Branca : o Reserva de Piedade, Gran Royalle e Eco Casa Branca, que são projetos que proporcionam um maior contato com o campo, há poucos quilômetros da capital mineira e já prontos para construir.





Expectativas para 2021





"Para o próximo ano, buscamos ampliar a atuação de mercado para além de Belo Horizonte e o fortalecimento de marca do Grupo MIP", conta Marco Antônio. O maior desafio para a construtora é manter o crescimento de forma saudável, sem deixar de acompanhar a onda do mercado. Reconhecida pela sua solidez e compromisso com prazos de entrega, a MIP busca em 2021 manter a diferenciação dos seus produtos, sem perder a qualidade.





