CEO do Bmg vence a categoria CEO do Ano do Prêmio Consumidor Moderno 2021

O Prêmio Consumidor Moderno 2021 premiou a CEO do Banco Bmg , Ana Karina Bortoni, como vencedora na categoria CEO do Ano. A executiva que concorria com grandes líderes, sendo a única mulher e a única representante de uma instituição financeira, teve seu reconhecimento anunciado pelo Grupo Padrão numa cerimônia virtual que destacou profissionais e empresas que se dedicam na missão de manter a excelência no atendimento ao cliente.





O Prêmio é um reconhecimento a Ana Karina por liderar o processo de transformação do Bmg, reforçando a estratégia batizada de Figital que une uma atuação digital arrojada com uma presença forte no mercado, centrado nas necessidades dos clientes. Mas Ana Karina faz questão de reforçar que o Prêmio, altamente valorizado pelo mercado, é fruto do trabalho coletivo, do empenho e dedicação de muitos envolvidos - colaborador, empresa e parceiros – que, junto com ela, abraçaram o propósito de “incluir para transformar” na missão de democratizar as soluções financeiras no Brasil e proporcionar experiências cada vez mais positivas para os mais de 4MM de clientes.





Bmg: uma “fintech de 90 anos”





Na busca de inovar, empreender e ser cada vez mais ético e inovador, o Banco Bmg vem expandindo com a aquisição de empresas de tecnologia e com a criação de novos produtos e serviços a serem ofertados no aplicativo de forma prática e moderna. “Desde o começo da pandemia, o processo de digitalização do banco se intensificou. Fizemos em 5 semanas o que levaríamos 1 ano”, diz Ana Karina. Hoje, todas as transações, autorizações e formalizações podem ser realizadas on-line, além da convencional forma presencial para aqueles que preferem esse suporte, ou ainda não estão incluídos no mundo digital. “Contamos com o apoio dos nossos parceiros com as Lojas help! e dos Correspondentes Bancários, que são fundamentais para a capilaridade dos negócios do Bmg, em que atendemos os clientes de forma próxima, segura e eficiente”, reforça a executiva.





Dessa forma, o Bmg, vem simplificando os serviços que geram valor para o cliente e por isso, vem recebendo reconhecimento em diversas premiações. Foi eleito um dos melhores bancos do Brasil em 2021 pelo “The World’s Best Banks” da Forbes, além de já ter vencido duas categorias do Prêmio Consumidor Moderno 2021: “Bancos Digitais” e “Serviços Financeiros”.





Com o modelo de liderança inclusivo o Bmg vem alcançando excelentes resultados





Nos últimos meses, o Bmg presenciou um crescimento do Banco digital, aumentando de 4,3 para 5,6 milhões de clientes ativos e se posicionando entre os 15 maiores em número de clientes. No último ano, houve um registro de 3,9 milhões de contas digitais cadastradas e um crescimento de 10 vezes, comparado ao ano de 2020.





O Banco Bmg se destaca por manter consistente a receita consolidada e ainda houve um aumento de 21% na soma da carteira de crédito, resultando em um total de R$13,3 bilhões durante a gestão de Ana Karina. Além disso, o Bmg chegou a taxa de inadimplência over90 em 5,4%, demonstrando um perfil seguro na carteira do Banco.





Vale lembrar que as mudanças não estão relacionadas apenas ao serviço prestado pelo Banco, mas sim a toda a cultura da empresa. De um Banco de nicho focado em crédito consignado, o Bmg se tornou um hub de produtos e serviços que incluem até mesmo educação financeira para o cliente. Foi a partir daí que o Bmg se tornou digital, moderno, integrado, ainda mais próximo do usuário - um fator essencial principalmente em tempos de pandemia.





Alguns de seus maiores feitos enquanto CEO também estão ligados à diversidade, ou seja, à promoção de uma empresa mais justa para todos. Como grande defensora da igualdade, ela promoveu a criação de canais de denúncias contra assédios e discriminação (com tolerância zero para qualquer tipo de preconceito); a valorização da inclusão e da diversidade, proporcionando respeito e igualdade de oportunidades para todos os colaboradores; a implementação de licença paternidade estendida de dois meses;





canais de atendimento digitais (como, por exemplo, a Duda, chatbot da marca); as melhorias visuais (interface mais limpa, segura e intuitiva) e de funcionalidades do aplicativo, além de inclusão de reconhecimento de voz para evitar fraudes e a criação do Dentre as mudanças realizadas em prol da experiência do cliente, pode-se mencionar a parceria com a plataforma Quanto para antecipar os benefícios do Open Banking; a implementação de(como, por exemplo, a Duda, chatbot da marca); as melhorias visuais (interface mais limpa, segura e intuitiva) e de funcionalidades do aplicativo, além depara evitar fraudes e a criação do Bmg Chip , o plano de telecomunicações do Bmg.