Cadastro positivo passa a incluir contas de consumo como água e luz

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Bmg/Divulgação)



O Cadastro Positivo, criado em 2011 e regulamentado em 2019, é muito mais do que uma lista de “bons pagadores”, e foi criado para beneficiar todos os brasileiros que precisam de acesso a crédito com condições justas. Atualmente, o Brasil já soma 110 milhões de CPFs incluídos no Cadastro Positivo.





O sistema reúne, de maneira segura, todas as informações de pagamentos que você já fez ou está fazendo. Esses dados geram um histórico que leva em conta não somente o momento atual, mas também a vida financeira recente. Vale destacar que a empresa gestora de banco de dados é o SPC Brasil, e está autorizado pelo Banco Central a operar o Cadastro Positivo.





Entre os benefícios de cadastrar seu CPF no Cadastro Positivo se destacam a facilidade para obter crédito, a simplicidade para acompanhar pagamentos, a rapidez para verificar o score de crédito, mais confiança entre os lojistas e consumidor e, ainda, redução da inadimplência e das taxas de juros.





De maneira simplificada, o registro no Cadastro Positivo possibilita que empresas analisem seu perfil de forma completa, e não apenas considerem se seu CPF está negativado ou não. Dessa forma, a análise de crédito fica mais justa e compatível com sua realidade.





Mudanças no Cadastro Positivo





Uma recente mudança no Cadastro Positivo pode melhorar ainda mais a análise financeira de todos os brasileiros, tornando seu histórico de pagamento mais atrativo. Além de dados relacionados ao sistema bancário, o Cadastro Positivo passa a incluir, também, dados de consumo continuados, como água, luz, gás, operadoras de telefonia e TV à cabo.





Com a inclusão dessas informações, a tendência é que a pontuação de bons pagadores desbancarizados, aqueles que não têm qualquer vínculo com uma instituição bancária, também seja contabilizada e, este público, também passa a ter a oportunidade de melhores condições no acesso a diferentes opções de empréstimos , financiamentos e solicitações de cartão de crédito, por exemplo.





Banco Bmg oferece crédito sem burocracia





Quer ter uma vida financeira saudável? Faça a inclusão do seu CPF no Cadastro Positivo e acompanhe seu histórico de pagamentos. Além disso, se você procura por uma instituição financeira diferenciada, que entende o seu momento e facilita o seu acesso a crédito sem burocracia, abra uma conta digital gratuita no Banco Bmg , e usufrua de muitos benefícios.