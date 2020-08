Banco online conquista brasileiros durante a quarentena

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A instituição da quarentena em todos os estados brasileiros contribuiu para a redução de aglomerações e mudanças de hábitos em todas as esferas da economia. Uma pesquisa da Datafolha feita no mês de julho apontou, por exemplo, que mais da metade dos brasileiros residentes no estado de São Paulo deixaram o costume de ir a uma agência bancária. O mesmo tem acontecido em todo o país.





Mas o movimento positivo dos bancos digitais não vem de agora. O número de transações bancárias feitas pelo celular em 2018 registrou um crescimento de 24% e, desde então, os aplicativos bancários se tornaram o canal preferido para pagamentos e transferências. O aumento de transações financeiras por celular chegou, na época, a quase 80%, segundo dados da Febraban – Federação Brasileira de Bancos.





Já em 2019, uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva destacou outro lado: cerca de 45 milhões de brasileiros se encontravam na categoria de “desbancarizados”, ou seja, pessoas que não tinham qualquer vínculo com uma instituição financeira, sendo os bancos digitais uma importante alternativa para este público.





Esse ano, com a pandemia, o quadro virou e foi registrada uma forte aceleração na abertura de contas digitais, inclusive pelos desbancarizados. Evidentemente, esse crescimento pode ser explicado pelos benefícios emergenciais do governo que estão sendo pagos de forma exclusiva em contas digitais, impulsionando a bancarização da população de baixa renda.





Interesse por contas simplificadas e cartões sem anuidade





Recentemente, um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com o Sebrae, revelou que 40% dos consumidores brasileiros usam cartão de crédito de conta digital; principalmente, porque as instituições digitais não cobram anuidade e oferecem outras vantagens pelo app.





Desse total, 55% dos entrevistados afirmam que preferem as contas bancárias digitais às tradicionais. Os motivos para essa preferência são inúmeros, mas os destaques são para a gratuidade nas tarifas, a facilidade de gerenciamento da conta no próprio celular e, ainda, as opções de investimentos simplificadas para quem deseja mudar os hábitos financeiros e começar a planejar o futuro.





Investimentos em tecnologia financeira





Para atender à demanda da população nacional, mais digitalizada e exigente, as instituições financeiras tradicionais e digitais estão fazendo importantes investimentos para conquistar a preferência dos brasileiros. A Febraban divulgou recentemente que os bancos aumentaram em 48% os seus investimentos em tecnologia.





O estudo reforçou que o uso de aplicativos bancários é um canal chave para contratação de produtos e realização de transações financeiras, com crescimento acentuado em operações de investimentos, seguros e depósitos virtuais. O cliente que usa o app do banco acessa a conta, pelo menos, 23 vezes dentro do mês, sendo que os clientes mais engajados – que representam 51% dos clientes neste canal – acessam o app do banco 40 vezes, em média.





Por fim, no recorte da pandemia da Covid-19, a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária revelou que as transações feitas por pessoas físicas nos canais digitais chegaram a 74%, um cenário que segue uma intensa tendência de crescimento em hábitos cada vez mais digitais.





