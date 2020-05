Pandemia: benefícios corporativos mantém profissionais engajados

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Ações protetivas contra a COVID-19 fortaleceram alguns benefícios corporativos (foto: iStock)

Dentre todos os fatores que intensificam o desejo de um profissional em trabalhar para uma empresa, os benefícios corporativos se destacam como diferenciais no aceite da proposta. Seguro de vida, vale alimentação, vale cultura, creche para crianças, plano odontológico e outras soluções pesam no momento de trocar de emprego.

A temática dos benefícios é, na verdade, qualidade de vida. Um estudo desenvolvido pela Universidade da Califórnia comparou o comportamento de profissionais, revelando que a qualidade de vida do funcionário impacta diretamente em seu desempenho e produtividade durante o expediente. Isso significa que bons benefícios engajam os colaboradores.

Em momentos de crise, como o que estamos vivenciando, em que o poder aquisitivo das pessoas perde força, os benefícios oferecidos pelas empresas ajudam os funcionários a permanecerem engajados com o trabalho. Mas, além dos benefícios considerados comuns, como vale alimentação, refeição e plano de saúde, há outros que atraem os profissionais.

Segundo uma pesquisa feita pelo ADP Research Institute, 90% dos empregados preferem trabalhar em uma empresa que se preocupa com sua vida financeira. Dessa forma, corporações que oferecem benefícios relacionados a dinheiro favorecem ainda mais o desempenho das pessoas. Conforme o estudo The Employer’s Guide to Financial Wellbeing 2018/19, desenvolvido no Reino Unido, profissionais endividados ou preocupados com suas finanças chegam a produzir 15% menos.

Dessa forma, oferecer soluções que favoreçam a organização financeira dos funcionários contribui para o desenvolvimento de um trabalho mais produtivo e com mais qualidade de vida. Nessa realidade há algumas opções de benefícios que se destacam, como bonificação em dinheiro por metas alcançadas, opção de empréstimo consignado com salário como garantia e vale supermercado ou outro salário indireto.

Benefícios corporativos durante a pandemia

No entanto, outras ações tomadas como medidas protetivas contra a Covid-19 também se fortaleceram entre os benefícios corporativos, com destaque para instituição de home office, oferecimento de ginástica laboral online, auxílio internet durante o período de quarentena, apoio médico e psicológico gratuito (telemedicina), disponibilização de cadeiras do próprio escritório, adiantamento de benefícios (vale refeição e vale alimentação), oferecimento de máscaras e outros.

Infelizmente, a presente situação impactou de maneira inesperada diferentes setores do país, mas essas iniciativas também abrem caminho para uma nova experiência profissional e prepara o mercado e os trabalhadores brasileiros para o mundo pós-coronavírus.