Juros altos? O que você precisa saber sobre o score de crédito

(foto: Divulgação)

É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre o score de crédito. Se ao fazer um empréstimo, por exemplo, você notou que os juros estavam altos; ou se ao pedir um financiamento você teve a solicitação negada, mesmo pagando todas as compras à vista no dinheiro, certamente o motivo dessa situação é seu score.





O score trata-se de um sistema de pontuação que classifica consumidores em categorias. Essas categorias referem-se, de maneira simplificada, à capacidade de pagamento de suas contas, ou seja, elas dizem se você é um bom pagador ou não. A função do score de crédito, na verdade, é auxiliar a tomada de decisão na concessão de crédito e realização de negócios com os consumidores, baseado em seu histórico de compras e outras variáveis.





O score varia de 0 a 1000 pontos e serve como um termômetro para mensurar a reputação financeira, de forma que: quanto maior a pontuação desse consumidor, melhor pagador ele aparenta ser. De maneira geral, o score de um consumidor é medido da seguinte forma:

Quais fatores são considerados na composição do score?

Pelo menos três fatores contribuem para o aumento ou baixa do score de crédito: histórico de pagamento, valores devidos e duração do histórico de crédito.

Histórico de pagamentos. Se suas contas antigas foram pagas dentro do prazo, o seu histórico de pagamento é positivo. Do contrário, haverá uma baixa no score. Valores devidos. O valor total de crédito que você está usando, em comparação com o limite total disponível também contribui para a pontuação do seu score. Se você usa uma boa parte do seu limite oferecido, e faz o pagamento dentro do prazo, este índice favorece o aumento do seu score. Duração do histórico de crédito. O período que você já tem crédito e a frequência com que solicita novos cartões, por exemplo, também contribuem para contabilizar pontos no score ou subtraí-los.

Como conseguir uma boa pontuação no score?





De acordo com o menor risco de inadimplência, os melhores scores começam a partir de 700 pontos. No entanto, a partir de 400 pontos, seu risco de atraso já é bem menor, e esta pode ser considerada uma ótima média de score de crédito. Para “sair do vermelho”, no entanto, alguns cuidados podem ser considerados.





A primeira atitude deve ser procurar limpar o seu nome, caso o seu CPF esteja negativado. Entrar em contato com as empresas devedoras e renegociar as dívidas é o primeiro passo. Na sequência, é necessário se tornar um bom pagador, afinal, o histórico de pagamentos é o principal fator na hora de atribuir ou subtrair pontos. Por isso, atente-se aos vencimentos das contas e priorize o pagamento integral das faturas.





Há diferentes bancos de score, isto é, empresas que medem a capacidade de pagamento dos consumidores brasileiros. Para garantir um bom score, é válido manter todos os dados cadastrais atualizados nessas plataformas.





Por último, uma dica importante é evitar abrir muitas contas de uma única vez, bem como solicitar diferentes cartões de crédito. Isso porque, a consulta ao seu CPF também interfere na pontuação do score, uma vez que a constante procura pode indicar risco de atraso.





Quem precisa se preocupar com o score?