Consumidores de MG podem ter conta de luz até 15% mais barata; saiba como

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Metha Energia/Divulgação)



Em tempos de aumentos recorrentes nas tarifas elétricas, muitas pessoas estão buscando formas para não pagar tão caro pela energia. Mas o que muitas dessas pessoas não sabem é que é possível economizar na conta de luz sem precisar diminuir o consumo





Com a Metha Energia, empresa mineira que atua no mercado de geração distribuída desde 2017, mais de 75 mil pessoas já estão recebendo descontos de até 15% na conta de luz todo mês - até durante a Bandeira Escassez Hídrica.





Para ter acesso a este benefício, basta o titular da conta de luz se cadastrar no site da Metha Energia e aguardar aprovação. Não é necessário fazer nenhuma alteração na instalação elétrica, o cliente não paga anuidade e o serviço não tem fidelidade. Clique aqui e cadastre-se agora





Para fazer a mágica da economia acontecer, a Metha criou uma plataforma digital que simplifica o sistema de Geração Distribuída e de Compensação de Crédito de Energia para o consumidor final. Todo o serviço é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e cumpre os critérios exigidos pelas concessionárias de energia. Saiba mais aqui





Em uma ponta, a empresa tem parceria com 27 usinas de geração de energia limpa (solar, biogás e hidrelétricas), espalhadas por todo o estado de Minas Gerais. Essas usinas injetam a energia produzida na rede de distribuição da concessionária local (como a CEMIG, por exemplo), e esse processo gera créditos junto à concessionária de energia.





Na outra ponta, a Metha compartilha os créditos de energia com as pessoas cadastradas na plataforma, gerando descontos de até 15% na conta de luz para seus clientes. Todo o processo é digital e os clientes da Metha Energia não precisam pagar nada a mais para se beneficiar dos descontos proporcionados pela empresa. O “segredo” está no serviço de backoffice que a startup faz com a concessionária de energia do cliente para injetar os créditos em cada instalação.





Assista ao vídeo e entenda como funciona a Metha Energia:

Aumento na procura por descontos na conta de luz





E com o encarecimento na conta de luz, a Metha Energia viu a sua base de clientes triplicar em 2021. “A maioria das pessoas sofre com o custo da energia. Olhando os nossos números, vemos que em todos os momentos em que existe algum aumento de custo de energia, a curva de procura pelo serviço da Metha também cresce”, conta Victor Soares, sócio-fundador e CEO da Metha Energia. Você também pode pagar mais barato na conta de luz: cadastre-se agora





Para os clientes cadastrados na Metha, o que muda no serviço de energia é a forma de receber e pagar a conta de luz, que passa a ser muito mais prática. Ao invés de pagar a conta que recebem pelo correio, os clientes passam a pagar apenas o boleto da Metha, que chega por WhatsApp e é até 15% mais barato e mais fácil de entender.





O boleto inclui também todos os impostos e cobranças da concessionária, e a Metha se encarrega de fazer o repasse automático do pagamento. Assim, não é necessário pagar duas faturas e não há nenhuma alteração na qualidade do abastecimento de energia, que continua sendo feito pela concessionária local.





Uma dessas pessoas que está contando com a Metha para economizar é a empresária Gemile Ferrara, de Belo Horizonte. “Tudo é tão fácil que eu fiquei mesmo desconfiada, achando que viria alguma cobrança a mais, mas não vem”, conta ela. “Eu sou cliente desde outubro de 2018 e nunca tive problema, só tenho o trabalho de pagar a conta com o desconto, o que é ótimo!” Desde que se cadastrou na Metha, Gemile tem economizado cerca de R$ 800 ao ano na conta de luz.





(foto: Metha Energia/Divulgação)





Como se cadastrar na Metha e ter economia na sua conta de luz





Para fazer como Gemile e outros 75 mil clientes da Metha em Minas Gerais, basta se cadastrar no site da empresa . Após o cadastro aprovado, você começa a receber o Boleto Metha, que substitui a sua antiga conta de luz, é mais fácil de entender e até 15% mais barato.





Confira o passo a passo para começar a economizar com a Metha:





1. Para virar cliente da Metha Energia, é necessário ser titular da conta de luz e fazer o cadastro no site methaenergia.com.br , informando seus dados e o número da sua instalação elétrica;

2. Após finalização, a Metha analisa o seu cadastro em até 5 dias úteis para conferir se o seu imóvel cumpre os requisitos necessários;

3. Depois de aprovado, basta aguardar a liberação dos créditos de energia para a sua instalação e começar a economizar!

4. Você vai passar a receber o Boleto Metha, que conta com os créditos da energia limpa produzida pela Metha e é 100% digital, até 15% mais barato e muito mais fácil de entender;

5. Não é necessário pagar nenhuma mensalidade ou fazer alteração na sua instalação elétrica. Além disso, o serviço não tem fidelidade e você pode cancelar quando quiser.





Não há nenhuma alteração na qualidade da energia, porque o abastecimento elétrico continua sendo feito pela concessionária local, normalmente. O que muda no serviço é que, ao invés de pagar a conta de luz da concessionária, o cliente passa a pagar apenas o boleto da Metha Energia, que inclui os créditos de energia com desconto injetados pela Metha e todas as cobranças da concessionária.





Assim, a empresa se encarrega de fazer todos os repasses necessários para a concessionária automaticamente, não sendo necessário pagar duas faturas de energia.





(foto: Freepik)





Uma nova forma de lidar com o serviço de energia





A Metha surgiu para revolucionar o serviço de energia, trazendo mais praticidade, economia, transparência e sustentabilidade para os consumidores. Ao invés de ter que lidar com as burocracias e papeladas das concessionárias de energia tradicionais, o cliente passa a ter acesso a um serviço moderno, sustentável e 100% digital. Não fique de fora dessa transformação! Para usar uma energia mais moderna, clique aqui





“O consumidor final brasileiro paga uma tarifa de energia realmente muito alta e recebe um serviço com qualidade razoável, do ponto de vista de entrega de energia”, explica Victor Soares, CEO da Metha Energia. “Porém, ele ainda tem uma experiência de utilização muito abaixo da média. Na maioria dos estados, o serviço de suporte e acesso às informações com as concessionárias deixam a desejar.”





Assim, a Metha coloca a experiência do cliente em primeiro lugar, aproximando o serviço de energia do consumidor final. Além de contar com uma equipe de atendimento virtual eficiente e disponível, o cliente passa a saber de onde vem a energia que abastece a sua casa e tem acesso a uma fatura de energia muito mais fácil de entender o que está sendo cobrado.