Economize em 2021: saiba como ter desconto de até 15% na conta de luz

Assim que a conta de luz chegou na casa de Renan Bastos, 26 anos, a surpresa foi boa. O chef de cozinha pagou R$40 a menos do que no mês anterior sem precisar fazer investimento nenhum em estrutura: apenas fazendo o cadastro no site da Metha Energia . Para conseguir o alívio na cobrança, Renan foi um dos early adopters – como são chamados os primeiros usuários – da Metha Energia, startup (empresa de base tecnológica) de Belo Horizonte que oferece descontos de até 15% nas contas de luz.

"Conheci a empresa logo no começo, e resolvi testar . Quando veio o desconto de R$ 40, fiquei surpreso, foi muito melhor do que eu esperava”, conta Renan, que espera acumular economias de R$ 500 até o fim de 2019. Além do alívio no bolso, a facilidade de adesão ao serviço surpreendeu o chef. Ele não precisou comprar placas solares ou mudar nada na sua instalação elétrica. “Foi bem simples, não precisei fazer quase nada, só fazer a adesão e seguir o passo-a-passo pelo site methaenergia.com.br e, depois, assinar um contrato. No mês seguinte já estava recebendo o boleto da Metha, com o desconto”, afirma.





Outro fator que influenciou na decisão foi a preocupação com a natureza. Ativista do meio ambiente, ele agora comemora a compra de uma energia limpa. “Eu sei de onde vem a produção energética que ilumina minha casa, e isso faz toda a diferença”, diz. Toda a eletricidade que Renan usa atualmente vem da transformação de dejetos de animais em energia elétrica.





O produtor rural João Paulo Gabriel, 38 anos, é um dos responsáveis por abastecer a rede da Metha Energia, que compartilha esse excedente energético para consumidores como Renan. Em suas duas fazendas no interior de Minas Gerais são gerados 576 mil quilowatts por hora mensalmente – o suficiente para abastecer uma cidade de 4.000 habitantes.

João Paulo conta com usinas biodigestoras para transformar os dejetos de suas granjas em gás metano e, a partir daí, em energia elétrica. O potencial energético, que excede o uso da fazenda e era descartado, agora volta para a rede – e gera lucro para João Paulo há seis meses, quando a Metha passou a alugar seus geradores.

"Tenho uma série de benefícios. Além do financeiro, que é importante, também tem a questão sustentável, já que eu paro de jogar gás na atmosfera. É muito bom saber que estou fazendo a coisa certa para o planeta"





João Paulo Gabriel, empresário e produtor rural

parceiro da Metha Energia

A mudança na imagem das granjas suínas também faz João Paulo se encher de orgulho do novo projeto: “Antes, quem criava porco era visto como um poluidor. Agora, já sou visto com outros olhos, como um produtor de energia limpa”, comemora.

Como funciona a Metha Energia





É para conectar os mundos de João Paulo e Renan que a Metha Energia trabalha. Fundada em 2017, a startup atua no setor de geração distribuída: fazendo parceria com pequenas usinas de geração de energia (solar, biogás e pequenas centrais hidrelétricas) que estão espalhadas por todo o estado de Minas Gerais, e injetam energia vinda de fonte sustentável na rede de distribuição da CEMIG.





Essa operação cria créditos junto à CEMIG, que são convertidos pela Metha em descontos de até 15% na conta de luz para consumidores. Para obter o benefício, o cliente não precisa comprar equipamentos extras nem alterar nada em sua instalação elétrica.





Toda essa operação é legal e suportada pelas resoluções normativas Nº 482 e Nº 687 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).













Por causa dessa solução, a Metha Energia foi premiada no ano passado pelo Seed, um programa de aceleração de startups do governo de Minas Gerais. Hoje, a empresa conta com 30 mil usuários cadastrados em 230 cidades mineiras. “Nossa projeção é atingir 100 mil clientes até dezembro de 2021”, afirmou Victor Soares, sócio-fundador da Metha Energia.

Além de criar renda para os produtores e economia para os consumidores residenciais, a geração distribuída traz diversos benefícios para a concessionária. Um deles é ajudar na digitalização de processos internos da concessionária.





Cadastro





Passo a passo para você reduzir sua conta de luz em até 15%:





1 - Para ser cliente da Metha Energia, é preciso apenas possuir uma conta de energia em seu nome, fazer um cadastro no site methaenergia.com.br e aguardar o processo de análise dos dados





2 - Depois de aprovado, basta assinar digitalmente o contrato e aguardar a disponibilidade de energia em uma das usinas de geração, de acordo com a ordem do seu cadastro na lista da Metha.





3 - A partir daí, todos os meses a Metha envia créditos de energia limpa para sua instalação.





4 - O que muda é que ao invés de pagar a conta da CEMIG você vai PAGAR APENAS o boleto da METHA ENERGIA, até 15% mais barato, mais detalhado e mais fácil de entender.









