Inovação: conheça Meoo, serviço de carro por assinatura da Localiza

como é mais fácil e econômico ter um carro por assinatura, com diversos benefícios e sem dor de cabeça. Para fazer valer o tempo de cada cliente e proporcionar que qualquer pessoa sinta a liberdade de ter um carro por assinatura, a Localiza lançou Localiza Meoo . O serviço chega ao mercado para mostrar





Conectado com a nova forma de viver de quem busca maior flexibilidade, Localiza Meoo foi completamente pensado para atender às principais necessidades tanto de pessoas físicas quanto das pequenas e médias empresas.





De maneira personalizada e para trazer mais comodidade aos clientes, a Localiza inaugurou a loja Localiza Meoo Savassi, em Belo Horizonte (MG). Com uma equipe exclusiva e atendimento personalizado, a loja é uma opção para quem prefere a interação presencial. Seguindo todas as medidas de proteção e higiene contra o Covid-19, ela já está de portas abertas para atender o público e funciona de segunda a sexta, das 08h às 20h, e aos sábados, das 08h às 18h.





Em um trabalho constante para estender os seus serviços e estreitar o relacionamento com os seus clientes, a unidade iniciou na última quinta-feira (28) uma promoção especial. Válida até o final de fevereiro ou enquanto durarem os estoques, a ativação promocional, que convida a conhecer melhor todas as vantagens, planos e diferenciais de Localiza Meoo, presenteará com mochilas e coletes as pessoas que fecharem negócio na loja Localiza Meoo Savassi.





série de podcast já disponível no mobilidade, inovação e empreendedorismo serão assunto de conversa descontraídas com duração média de trinta minutos. Além desta ação no ponto de vendas, a Localiza também lançou o Meoo Caminho para todo o Brasil, umajá disponível no Spotify e nos principais agregadores de áudio. Em formato de bate-papos, o programa chama, semanalmente, diversas pessoas que se reinventaram e mudaram as suas formas de andarem pela cidade. A cada episódio, temas como carro por assinatura,serão assunto de conversa descontraídas com duração média de trinta minutos.





Novo jeito de ter um carro





Localiza Meoo é um serviço de assinatura pensado para se adequar ao estilo de todos sem burocracias, que contempla carro 0km, impostos como IPVA, emplacamento, manutenções, proteção completa e atendimento 24h. Por meio de seu aplicativo exclusivo, Localiza Meeo possibilita que todas essas vantagens e informações possam ser controladas de modo completamente digital.





Além de todas essas comodidades, Localiza Meoo tem programas que se adequam ao estilo de vida de todo tipo de consumidor, estendendo a sua experiência em programas como o Tudo Meoo, Clube de benefícios integrado com marcas parceiras, como a Conect Car, que dá cashback de R$ 25 na adesão, 18 meses de mensalidade grátis e 30% de desconto após o período.





Para incentivar novas pessoas a assinarem Localiza Meoo, o programa de indicações “Assino Embaixo Meoo” bonifica participação dos clientes que convidaram amigos a viverem a experiência Localiza Meoo, oferecendo descontos nas mensalidades para cada amigo que se tornar cliente.

Conheça os planos Localiza Meoo





Promovendo ainda mais liberdade aos novos estilos de vida e se adequando às necessidades de quem busca a flexibilidade de ter um carro por assinatura, Localiza Meoo conta com diversos planos. Com inúmeras opções de personalização, o serviço abrange diversos modelos de carro, do econômico ao premium, com franquias de quilômetros que variam de mil km a 4 mil km, com prazos de uso a partir de 12 meses.





Para mais informações, basta iniciar contato na página oficial Localiza Meoo , mídias oficias Localiza Meoo, pelo telefone (0800 979 3003) ou ir até a unidade Localiza Meoo Savassi.





Serviço:

Localiza Meoo Savassi:

Endereço: R. Rio Grande do Norte, 1615 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30130-138

Horário: segunda a sexta, das 08h às 20h, e aos sábados, das 08h às 18h.

Telefone: 0800 979 3003





Sobre a Localiza





A Localiza é a maior empresa de aluguel de carros na América do Sul. Companhia de capital aberto listada na B3 e com elevado nível de governança corporativa, a Localiza traz em sua história resultados extraordinários de protagonismo e inovação.





Fundada em Belo Horizonte, em 1973, ao longo do tempo consolidou-se como uma plataforma de negócios de mobilidade composta por Localiza, Localiza Gestão de Frotas e Localiza Seminovos sendo hoje uma das 20 marcas mais valiosas do país.





A companhia reúne uma série de premiações e reconhecimentos do mercado ligados a relacionamento com clientes e investidores. A sinergia das áreas de eficiência aliada à excelência operacional permite à Companhia oferecer as melhores soluções de mobilidade por meio de 605 agências, distribuídas em 6 países da América do Sul.