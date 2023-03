Intralot lança primeira plataforma on-line de jogos licenciados do Brasil

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Intralot do Brasil por meio do seu contrato com a Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG), acaba de lançar a plataforma on-line de jogos Lotominas.bet

O portal é a primeira plataforma oficial licenciada do país ofertando jogos numéricos, instantâneos e apostas esportivas. Além disso, parte dos recursos arrecadados com as apostas são revertidos para o financiamento de projetos sociais executados pelo Governo de Minas.





Conheça a plataforma Lotominas.bet





O desenvolvimento da plataforma de jogos on-line teve seu início em junho de 2022, em parceria com a Neo Games, inspirada nas plataformas de jogos mais modernas ofertadas por loterias oficiais, como por exemplo as Loterias dos estados americanos do Michigan e da Carolina do Norte, Loteria de Alberta (Canadá) e a Sazka (loteria nacional da República Tcheca).

Segundo Sérgio Alvarenga - CEO da Intralot do Brasil - foram investidos mais de 15 milhões de reais em tecnologia para o lançamento da plataforma, além da criação de uma equipe especializada em marketing digital, tecnologia e no sucesso do apostador para suportar a operação.

A plataforma é a primeira a ofertar jogos instantâneos on-line e apostas esportivas licenciadas no país. Os tradicionais jogos de prognóstico numérico, que já distribuíram mais de R$1 bilhão em prêmios para os apostadores mineiros, também compõem as ofertas da plataforma.

Oferecendo o que há de melhor em prêmios nessas modalidades, o Lotominas.bet também disponibiliza as melhores práticas de jogos responsáveis e opções de pagamento, garantindo a melhor experiência para o apostador mineiro.

A expectativa com o lançamento da nova plataforma é que a arrecadação da Loteria Mineira ultrapasse 100 milhões de reais nos próximos exercícios. Esse recurso é destinado para o bem-estar social da população, subsidiando importantes projetos nas áreas de educação, segurança pública e saúde – como alguns exemplos - geridos pelo governo de Minas.





A primeira plataforma licenciada do Brasil

A Loteria de Minas Gerais, através de seu concessionário responsável por jogos on-line/real time, faz esse movimento empreendedor e inovador ofertando pela primeira vez no país opções de apostas esportivas e jogos instantâneos online licenciados.

Em seu voto no julgamento das ADPF’s 492 e 493, o relator Ministro Gilmar Mendes, apresentou suas conclusões acerca da questão das Loterias Estaduais e deixou claro o entendimento que a competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX, da CF/88) não preclui a competência material dos Estados para explorar as atividades lotéricas nem a competência regulamentar dessa exploração.

As apostas esportivas se tornaram legais no país em 2018, com o período de quatro anos para serem reguladas no âmbito federal. A indústria aguarda ansiosa o desenvolvimento de uma regulamentação robusta, que trará investimentos e um desenvolvimento seguro e sustentável para o mercado nacional.

Assim, após inclusão e atualização do regulamento da Loteria Mineira (decreto estadual 47.902/2020), as novas modalidades passaram a ser parte do portfólio de produtos da loteria estadual. Posteriormente, foram então demandados ao atual concessionário o desenvolvimento das novas modalidades na plataforma online/real-time.

O que se aposta no Lotominas.bet, fica em Minas!

A importante iniciativa da Loteria do Estado de Minas Gerais terá diversos impactos positivos para os apostadores mineiros e para a sociedade em geral.

Os apostadores terão à sua disposição uma extensa gama de eventos esportivos, jogos instantâneos e o Keno Minas, tudo isso baseado numa plataforma segura, confiável e aderente às melhores práticas dos jogos responsáveis. A garantia de recebimento dos prêmios é um dos grandes diferenciais da plataforma, já que ela possui a chancela da Loteria do Estado. O suporte ao apostador é outro grande diferencial, tendo à sua disposição o atendimento por diversos meios, como atendimento telefônico, chat e via e-mail.

“Além dos investimentos realizados, o desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores regionais e a capacitação e contratação de mão de obra especializada, a Intralot do Brasil está se preparando para atingir patamares inéditos de repasses para a Loteria de Minas Gerais”, frisa Gustavo Mantovani, Diretor Operacional da Intralot.

Isso porque de todas as apostas realizadas na plataforma Lotominas.bet , um percentual é destinado para investimentos em diversos projetos que proporcionam o bem-estar social no estado de Minas Gerais. “O principal papel das loterias oficiais, além de criar condições jurídicas para o desenvolvimento do mercado de jogos legais e a execução de fiscalização dos operadores, é de investir os recursos provenientes da arrecadação das apostas em projetos que beneficiem o cidadão”, comenta Ronan Moreira.

Somente nos últimos anos, foram investidos mais de 150 milhões de reais em ações que vão do combate a pandemia do Covid-19, investimento na segurança pública através da compra de equipamentos para a Polícia Militar e a construção de fábricas de absorvente feminino, geriátrico e fraldas nos presídios do estado.

Principais desafios e próximos passos

O plano de comunicação e as ações de marketing serão pontos-chave para o início das operações. A disponibilidade de melhores opções de jogos e eventos, assim como a oferta de probabilidades e bonificações agressivas serão parte da rotina do Lotominas.bet.

Um dos desafios à frente é a forma de comunicação aos apostadores sobre a importância de utilizar plataformas licenciadas, mostrando não somente os benefícios que são gerados pelas loterias oficiais, mas também a segurança e garantia geradas por meio da experiência econômica dos jogos legais, afirma Gustavo Mantovani.

“Esperamos que outras loterias estaduais iniciem suas operações, assim como o desenvolvimento de uma regulamentação federal, para que a oferta e concorrência entre as jurisdições beneficie o apostador final.

“Estamos preparados para fornecer o que há de mais avançado em software, hardware e gestão para que o mercado se desenvolva no país”, conclui Sérgio Alvarenga.

Visão da Loteria Mineira





O diretor-geral da Loteria Mineira, Ronan Moreira, conta que o jogo Keno Minas já estava disponível em plataforma para dispositivos móveis, como celular e tablet, e que o novo portal oferece mais opções, como as loterias instantâneas e as apostas esportivas. Ele destaca ainda que ter a Loteria Mineira à frente é um diferencial para os apostadores, pois a autarquia está completando cem anos de atuação, ininterruptamente, o que garante transparência, segurança jurídica e credibilidade.





"Todas as modalidades presentes no portal são previstas na Lei Federal (13.756/2018) e no próprio regulamento da Loteria Mineira (Decreto Estadual 47.902/2020). Somos a primeira loteria estadual a oferecer aos apostadores a opção da aposta esportiva. O caminho de todas as loterias de estado é esse, explorar as modalidades previstas na legislação, em meio físico ou eletrônico. A Loteria Mineira, demonstrando sua agilidade e visão moderna, saiu na frente", afirma Ronan Moreira.





Para o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, a modernização da Loteria Mineira significa também a atração de mais recursos com destino previamente definido.





"Na minha avaliação, os caminhos abertos por meio das apostas esportivas potencializam ainda mais a possibilidade de o governo estadual direcionar recursos para os projetos sociais. Um legado importante da nossa centenária Loteria Mineira", conclui.





Sobre a Intralot

Fundada em 1992, a Intralot tem aplicado tecnologia de ponta para desenvolver soluções completas relacionadas a criação, desenvolvimento, operação e suporte de jogos de apostas para as loterias oficiais ao redor do mundo.

Com sede no Brasil desde 2008, em março de 2010 a Intralot deu mais um passo em sua trajetória de expansão e consolidou sua presença na América Latina ao assinar contrato com a Loteria do Estado de Minas Gerais, cuja posição se destaca no cenário de jogos nacionais, com 100 anos de tradição em investimento social através de programas de incentivo ao esporte, educação, saúde e desenvolvimento em todo o Estado.

A subsidiária da Intralot, a Intralot Brasil, iniciou sua operação junto à Loteria Mineira com o lançamento de seu primeiro jogo: o Keno Minas. Em seguida a parceria originou novos jogos: o Multiplix, o Minas 5, o Totolot, o Totogol e o Speed Race. Todos eles estão disponíveis em mais de 2.500 terminais lotéricos localizados em diversos pontos de venda no Estado de Minas Gerais.

A operação da Intralot do Brasil também se destaca como importante força motriz na economia do estado. Responsável por aproximadamente 4.000 mil empregos gerados em seus pontos de vendas, presentes em 433 municípios, distribuiu no último ano mais de 18 milhões de reais em comissão para seus credenciados.

A missão da Intralot do Brasil é operar loterias licenciadas de maneira segura, confiável e transparente, fornecendo experiência consistente aos jogadores, revendedores e loterias, provendo conteúdo emocionante, soluções tecnológicas modernas e serviços eficientes gerando valor para todas as partes envolvidas de maneira sustentável.