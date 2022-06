Atualização profissional: 3 cursos para médicos investirem na profissão

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em Minas Gerais, há cerca de 56 mil médicos registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM-MG). Destes, mais de 22 mil são generalistas, segundo a última atualização da Demografia Médica do Brasil, realizada em 2020 pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Universidade de São Paulo (USP).

Para estes generalistas, a atualização profissional traz oportunidades mais diversas na carreira. A Psiquiatria e a Pediatria são exemplos de áreas em que profissionais de Medicina podem se aperfeiçoar e ampliar sua gama de conhecimentos para o atendimento ao paciente. E agora, em Belo Horizonte, entre as alternativas de qualificação e desenvolvimento estão as pós-graduações oferecidas pelo IBCMED, grupo dedicado a estudos de pesquisa e formação continuada na área médica. Há cerca de seis meses, o IBCMED faz parte da Inspirali, vertical de educação médica do ecossistema nima Educação, e agora chega a Minas Gerais.

Em Belo Horizonte, os cursos do IBCMED serão ministrados em formato de ensino híbrido no Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH), onde os estudantes contarão com toda a infraestrutura moderna do local, que dá acesso aos laboratórios de simulação realística e ao Centro Integrado de Saúde, dentre outros espaços.

Com corpo docente reconhecido nacional e internacionalmente, o IBCMED já conta com credibilidade na área e chega a Belo Horizonte com três opções de pós-graduação: Psiquiatria (com 18 meses de duração), Pediatria (24 meses) e UTI Pediátrica e Neonatal (18 meses). Todas as pós-graduações do IBCMED concedem certificado de pós-graduação latu sensu e qualificam o profissional para atuar com agilidade no atendimento.

Especializações oferecidas pelo IBCMED

Pediatria

Na grade curricular da pós-graduação em Pediatria, por exemplo, já consta o treinamento prático Pediatric Advanced Life Support, da American Heart Association, em que o aluno recebe duas certificações, uma válida no território nacional e outra reconhecida internacionalmente.

Para o coordenador do curso, professor dr. Mário Carpi, é importante o pediatra ter um olhar amplo e todas as áreas de atuação pediátrica, da puericultura até as urgências, são contempladas no decorrer da pós. “É essencial acompanhar crianças de forma integral, desde o nascimento até a adolescência. Ou seja, o profissional precisa compreender o desenvolvimento da criança e seu crescimento, assim como identificar as patologias que possam surgir, sejam elas emergenciais ou não”, diz Carpi.

Psiquiatria

Os médicos que optarem por cursar a pós-graduação em Psiquiatria poderão participar do programa de estágio remunerado em parceria com a rede eCare, em que atenderão pacientes com acompanhamento técnico e reuniões em grupo para discussão dos casos clínicos.

O coordenador do curso, professor dr. Francisco Pascoal Júnior, ressalta que as aulas do IBCMED priorizam não só a teoria, mas também a prática. “O curso propõe aulas práticas de atendimento e teleatendimento ao final de cada disciplina. É preciso entender que as consultas psiquiátricas cresceram consideravelmente nos últimos dois anos devido à pandemia. Por isso, a qualificação profissional se faz ainda mais necessária”, afirma.

UTI Pediátrica e Neonatal

Os alunos IBCMED são contemplados com vasta gama de recursos e referenciais teóricos, além de serem guiados por docentes experientes no mercado de trabalho, como o coordenador do curso de UTI Pediátrica e Neonatal, professor dr. José Roberto Fioretto. Ele explica que um dos principais diferenciais da pós em UTI Pediátrica e Neonatal é a parte prática. “Temos disciplinas eminentemente práticas, como o Curso Avançado de Emergências Pediátricas (CAEP). Criamos um ambiente de muito aprendizado e troca de experiências, o que proporciona grande retorno ao paciente e à sociedade”, afirma.

Médicos que buscam o IBCMED para aumentar sua qualificação profissional têm acesso a recursos como realidade virtual, laboratórios de prática médica, simulações de casos clínicos e atendimento a pacientes, entre outros, que tornam sua experiência de aprendizado única, com base para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e da carreira com os conhecimentos necessários. Ao optar por uma pós-graduação IBCMED, os médicos se tornam ainda mais qualificados, aumentam suas oportunidades e geram benefícios para a população, tanto para atendimentos de emergência quanto para diagnósticos mais assertivos.

